Дієтолог розповів про важливу причину дратівливості
Брак вітамінів не проходить безслідно і завжди має зовнішні прояви.
Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла лікар-дієтолог Ольга Набока.
ВІТАМІНИ ГРУПИ D
Вітаміни групи D містяться чорній ікрі, морепродуктах та яєчних жовтках. Особливість вітамінів цієї групи полягає в тому, що природним шляхом даний вітамін виробляється тільки при наявності сонячних променів. Якщо людина не буває на сонці або буває дуже рідко, у неї спостерігається нестача вітаміну групи D. Добова потреба організму в цьому вітаміні становить близько 2,5 мкг.
Прояви
Брак вітамінів групи D має такі прояви:
зайва дратівливість,
ламкість кісток,
проблеми із зубами,
болі в суглобах,
синдром роздратованого кишківника
рахіт у дітей,
остеопороз,
псоріаз, вітіліго.
Виправляємо ситуацію
При нестачі вітамінів групи D рекомендовано ввести в раціон морепродукти та печінку. Обов'язково потрібно частіше бувати на свіжому повітрі. Бажано проконсультуватися з дієтологом і ввести в раціон натуральний вітамінний комплекс цієї групи, оскільки компенсувати нестачу цього вітаміну власними силами досить складно.
Безконтрольне використання вітаміну D (гіпервітаміноз) може призвести до порушення метаболізму кальцію. Тобто хрящова тканина може бути під загрозою. Так само можливе утворення каменів в сечовому міхурі. Незважаючи на те, що гіпервітаміноз розвивається дуже повільно – будьте пильні!
ВІТАМІНИ ГРУПИ K
Вітаміни групи К містяться у звичайній капусті, у цвітній капусті і листовому салаті. Добова потреба організму становить близько 60 – 140 мкг. Брак вітамінів цієї групи, як правило, властивий людям з проблемами в роботі шлунково-кишкового тракту. При проблемах з виведенням жовчі вітаміни групи К не засвоюються або засвоюються не повністю.
Також до поганого засвоєння вітамінів призводить вживання антибіотиків, заспокійливих і снодійних препаратів. Крім того, на думку дієтологів, засвоєнню вітамінів цієї групи істотно заважає вживання солодких газованих напоїв та алкоголю.
Прояви
Брак вітамінів групи К має такі прояви:
рясні внутрішні крововиливи,
окостеніння хрящів,
серйозна деформація кісток
відкладення солей на стінках артеріальних судин.
незгортання крові при дрібних травмах,
сухість у роті,
постійна спрага,
поява симптомів цукрового діабету.
Виправляємо ситуацію
При нестачі або гострому дефіциті вітамінів групи К рекомендовано ввести в раціон брюссельську капусту, листовий салат та свіжу зелень. Також в раціоні мають бути присутні оливкова олія, злаки, банани, ківі, авокадо та висівки.
ВІТАМІНИ ГРУПИ U
Вітамін U - це позначення вітаміноподібної речовини, також відомої під назвою S-метілметіонін. Вона важлива і корисна для організму, відіграє особливо велику роль в регуляції роботи органів травлення.
Вміст вітаміну U в продуктах (на 100 г):
Капуста 210 мг
Картопля 170 мг
Томати 80 мг
Зелений чай 80 мг
Буряк 77 мг
Печінка 6 мг
Молоко 3 мг
Добова потреба організму становить близько 200 мкг.
Прояви
Брак вітамінів групи U має такі прояви:
алергія на звичні продукти,
біль у шлунку,
печія після прийому їжі,
поява симптомів виразки шлунка,
поява симптомів виразки дванадцятипалої кишки,
поява симптомів бронхіальної астми.
Виправляємо ситуацію
Наповнюємо раціон правильно приготованими продуктами. Нагрівання сприяє зменшенню вмісту вітаміну U в складі продуктів. Однак, якщо термічна обробка нетривала, його вміст падає не суттєво. Лише при варінні або смаженні більше 40-45 хвилин відбувається руйнування більшої частини метілметіоніну.
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