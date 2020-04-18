Правда і міфи про весняний авітаміноз

Твердження про те, що авітаміноз тотально нас переслідує навесні - це міф.

Про це в своєму блозі в соцмережах повідомив лікар-дієтолог Сергій Антонюк.

"Авітаміноз, який тотально нас переслідує навесні - це міф. Дефіцит деяких вітамінів - це правда. У сучасному світі такого поняття, як будь-який сезонний або весняний авітаміноз не існує. Фарміндустрія, яка зацікавлена в продажу вітамінних препаратів, або ж виробники різних соків й т. ін., звичайно ж, з настанням весни активно, вкотре, промиють наші мізки черговою порцією інформації про необхідність терміново поповнити наші вітамінні запаси.

Як тоді чинимо?

Або налягаємо на вітаміни в таблетках, які можуть викликали алергію, або включаємо в раціон більше соків і фруктів, забувши, що там, окрім вітамінів, є ще й чимало вуглеводів, які наш організм за короткий проміжок часу припасе в жир. Кілька тижнів такої активної боротьби з авітамінозом виливаються в неможливість втиснутися в торішню сукню.

А тепер увага: від чого рятуємося навесні, коли свіжі овочі і фрукти є практично протягом рок?

Наведу приклади вмісту в продуктах деяких вітамінів, відповідно до добової норми споживання:

в 100 гр. звичайного перцю або брокколі міститься більше добової норми вітаміну С;

в 100 гр. ківі міститься 1,5 добових норми вітаміну С;

в 100 гр. моркви міститься 3 добових норми вітаміну С;

в 100 гр. насіння соняшнику міститься 1,5 добових норми вітаміну Е.

Справжня вітамінно-мінеральна недостатність можлива при дефіцитному раціоні харчування і повній відмові від їжі тваринного походження. Авітаміноз можливий також при безграмотному підході до схуднення, коли члюдина занадто захоплюється черговою "диво-дієтою".

У таких випадках можуть бути корисними вітамінно-мінеральні комплекси. Навіть тоді, коли з продуктами у нас все нормально, можливий дефіцит вітаміну D і вітаміну В12. Вітамін D потрапляє в організм з продуктами (він міститься в печінці тріски, оселедці, скумбрії, лососі), а також утворюється в шкірі під дією сонячних променів. Якщо є часті застуди, поганий настрій, карієс, ламкість нігтів, у чоловіків поява зайвих кілограмів навесні й т. ін. - робіть лабораторне визначення вмісту вітаміну D в крові. На підставі отриманих результатів можливе прийняття рішення щодо медикаментозної корекції.

Вітамін В12: дефіцит можливий у віці після 50 років, тому що з віком порушується його засвоєння. Також його може не вистачати при відмові від вживання м'яса. Зверніть увагу - при його недостатності можливе порушення чутливості в кінцівках, полінейропатія, а також погіршення пам'яті, до деменції.

При достатньому надходженні цього вітаміну симптоматика поліпшується. Є два шляхи: їжа тваринного походження і медикаментозні форми вітаміну В12".

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