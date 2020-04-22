Правда про найпопулярнішу олію

Не всі види олій є безпечними для нашого організму

Точка зору лікаря-дієтолога Ольги Набоки

"Бажано взагалі вивести з раціону олії, які містять багато поліненасичених жирних кислот і олії, в яких є омега-6.

Це соняшникова та кукурудзяна олія. При приготуванні такі олії утворюють концерагенні речовини. Ці речовини, в свою чергу, викликають дискомфорт в кишечнику і як результат - неусвоєння продуктів.

Надлишок омега-6, що міститься в соняшниковій і кукурудзяній олії, провокує активізацію всіх запальних процесів, які є в організмі. Починають загострюватися хронічні захворювання. Саме тому соняшникову і кукурудзяну олію потрібно вивести з раціону і замінити оливковою олією.

Однак, я не рекомендую вживати смажені страви, навіть з використанням оливкової олії. Оливкову олію добре додавати до салатів, до супів, до соусів, але приготування саме смажених страв потрібно звести до мінімуму".

Рослинну олію потрібно вміти правильно вибирати

Точка зору дієтолога Сергія Антонюка

"Соняшникова олія - звичний продукт. У ній, як у оливковій олії, немає 3 – омега жирів, але є багато 6 – омега жирів, до яких відноситься незамінна ліноленова кислота. Вона необхідна для вироблення простагландину Е1, який бореться з онкологічними патологіями, серцево-судинними захворюваннями, патологіями суглобів, аутоімунними проблемами.

Вчені довели, що якщо 6 – омега кислоти надходять з продуктами в надлишку, то тоді настає передчасне старіння і вищеописані захворювання стануть в чергу для того, щоб бути вашими непрошеними гостями, оскільки настає збільшення запальних ейкозаноїдів. Це призводить до звуження судин, звуження бронхів.

З огляду на те, що в соняшниковій олії ще і дуже багато вітаміну Е, мікроелементів, продукт однозначно дуже корисний, але тільки якщо він присутній в нашому раціоні помірно. Якщо ж у вас є захворювання шкірних покровів, варто замислитися щодо кількості споживаної соняшникової олії і щодо відмови від її вживання.

Як вибрати соняшникову олію?

Найбільш якісна і безпечна олія – першого холодного віджиму. Вам пощастить, якщо знайдете олію, при виробництві якої не проводилася термічна обробка сировини. Ще більше пощастить, якщо ви не натрапите на олію, яку для більшого прибутку виробник отримує з макухи шляхом застосування гексана – жиророзчинника, схожого на бензин. Технологія законна, але чи потрібна вона нам і нашим дітям, вирішити потрібно самостійно.

Також і з дезодорацією. Олія втрачає запах, але піддається термічній обробці і стає концентрованим вмістилищем вільних радикалів, які призводять до раку, інфаркту та інших ппроблем.

Висновок простий: рафінована, дезодорована олія небезпечна для здоров'я".

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