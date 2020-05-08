Правда і міфи про користь соків: коментують дієтологи

Присутність в раціоні натуральних і пакетованих соків може мати дуже серйозний вплив на стан здоров'я людини.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіли дієтологи, яких ми попросили роз'яснити важливість соків в щоденному раціоні.

Лікар-дієтолог Ольга Набока: Якщо людина буде з'їдати за день кілограм апельсинів, панкреатит їй забезпечено

"З одного апельсина вагою 200 грамів ви не вичавите 200 мл соку. Тому, коли ми з'їдаємо апельсин разом з клітковиною - це дуже добре, ми отримуємо не дуже велике навантаження на підшлункову залозу. Але якщо людина випиває 200 мл. натурального соку - це набагато більша кількість вуглеводів, навіть якщо це сік без цукру. Такі вуглеводи дуже швидко засвоюються, що призведе до швидкого набору ваги.

Такі соки містять багато фруктози, що погано впливає на печінку. З огляду на кількість вуглеводів, такі соки дуже погано впливають на підшлункову залозу. Соку хочеться випити не 200 мл, а кілька разів по 200 мл. Якщо перевести це у фрукти, то вийде кілограм тих самих апельсинів. Якщо людина буде з'їдати за день кілограм апельсинів, панкреатит буде їй забезпечено. Я не купую пакетовані соки, натуральні теж не п'ю і вам не раджу".

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк: Сік - це погано, навіть якщо він натуральний

"Якщо обирати між свіжим соком, фруктом і фрешем, то найкраще для нашого організму буде вжити просто фрукт, гірше - фреш, а зовсім погано - сік. Сік - це погано, навіть якщо він натуральний. Вся справа в швидкості засвоєння вуглеводів. Якщо ми їмо свіжий фрукт, то в ньому вуглеводи запечатані пектином і, відповідно, вони повільніше засвоюються. Вуглеводи з фрешу засвояться швидше, оскільки там вже мала місце механічна обробка фрукта. Що стосується соків, то там фруктоза, швидкі вуглеводи. Якщо сік ще й пройшов термічну обробку, то в ньому буде вкрай мало вітамінів і мікроелементів, а ось швидкі вуглеводи залишаться".

Лікар-дієтолог Олена Юдіна: Хочете знизити вагу і поліпшити стан здоров'я - приберіть з раціону лимонад і соки

"Навіть натуральні соки дуже шкідливі, саме тому я їх не п'ю. І в соках, і у фрешах величезна кількість простих вуглеводів. На склянку яблучного соку йде 50 грамів простих вуглеводів, в той час, як добова норма споживання цих простих вуглеводів для середньостатистичної жінки становить 50 грамів. Якщо вона вип'є склянку цього фрешу, вона свою норму простих вуглеводів вже отримає.

Потім вона ще з'їсть фрукти, овочі, цукерку, вип'є молоко і у неї буде перебір цих простих вуглеводів. Надлишок простих вуглеводів завжди перетворюється на жир. Крім того, соки не варто вживати людям, у яких проблеми зі шлунково-кишковим трактом, тобто гастрити, ентероколіти, виразки й т.ін. Соки - це дійсно погано. Про пакетовані магазинні соки навіть говорити не варто, нічого корисного в цих напоях немає. Хочете знизити вагу і поліпшити стан здоров'я - приберіть з раціону лимонад і соки".

Лікар-дієтолог Людмила Гончарова: У 100 мл. соку міститься 4 столові ложки цукру

"Моє ставлення до натурального соку - негативне. Це чистий цукор. Про пакетовані соки ми взагалі не говоримо. У 100 мл. соку міститься 4 столові ложки цукру. Чи готовий ваш організм засвоїти таку кількість цукру?"

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