Правда чи міф? Що ви знаєте про горілку. Тест

Здавалося б, горілка — вона і в Африці горілка! Але повірте, цей популярний і найчистіший алкогольний напій здатний вас здивувати.

Пройдіть тест від OBOZREVATEL і АБК Дніпро та спробуйте відрізнити правду про горілку від вимислу.

Горілка ТМ Петриківська від АБК Дніпро ексклюзивна не тільки завдяки дизайну. Наповненням елегантної сувенірної пляшки об'ємом 0,5 л і 1 л стали горілка "Класична", "Традиційна", "Житня", "Особлива", настоянки "З перцем" і "Зернова", для виробництва яких технологи беруть природну мінеральну воду з глибини 120 метрів, натуральний пшеничний спирт, добірні плоди стручкового перцю, пшеничного зерна, і найголовніше – це автентичні рецептури, засновані на досвіді поколінь народних майстрів лікеро-горілчаного промислу.

Продукція ТМ Петриківська стане прикрасою святкового столу, солідним подарунком і гідним сувеніром.

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