Стало відомо, як середземноморські овочі очищають організм

Неправильне харчування може привести до того, що їжа буде отруювати організм своїми токсинами.

Зазвичай вони утворюються в результаті травних процесів, а потім передаються в печінку. І саме вона виконує важливу функцію їх переробки, відправляючи в нирки або кишечник з жовчю для виведення, стверджує OBOZREVATEL та cucina-naturale.it.

Не випадково, що більшість сезонних продуктів в цю пору року мають здатність допомагати функціональності організму..

артишок

Серед них можна виділити артишок, відомий своїю захисною дією на печінку і зниженням рівеня холестерину. Головним чином це відбувається завдяки цинарину – алкалоиду, який більш доступний при вживанні цього овочу в сирому вигляді. Крім того, завдяки присутності танинів стимулюється і дренажна дія.

радіккіо

За ним йде велика сім'я цикорію, до якої належать радіккіо і ендівій. Серед них кульбаба, а також польовий і широколистяний цикорій володіють найсильнішими очищувальними властивостями. За столом бажано вживати їх сирими, додаючи в салати, щоб використовувати всі переваги. Однак, якщо цикорій занадто гіркий в сирому вигляді, його можна відварити і подавати, заправивши олією і лимоном.

ендивій

Нарешті, не слід випускати з уваги сечогінну та детоксикуючу дію цибулі-порею, багатої калієм і кальцієм. Намагайтеся частіше додавати її в меню, обсмажуючи в невеликій кількості вершкового масла до легкого рум'янцю.

Зелена цибуля

Теплий салат з двома видами спаржі, цукром і хрусткими грінками

Інгредієнти:

2 скибочки хліба з цілісної пшениці

400 г зеленої спаржі

300 г білої спаржі

150 г сирого польового цикорію

лимони

3 гілочки чебрецю

1 ст. ложка кунжуту

1 ст. ложка меду

оливкова олія

сіль

перець

біла спаржа

Приготування:

1. Приготуйте білу спаржу протягом 5 хвилин на пару, залишаючи її досить свіжою. Коли вона злегка охолоне (стане теплою), наріжте на шматочки довжиною 3-4 см.

2. Розріжте хліб на маленькі кубики, ретельно перемішайте з 2 столовими ложками олії і кунжутом, потім перенесіть в жаростійкий посуд, вистелений пергаментним папером, і смажте в духовці 5-10 хвилин.

3. Дрібно наріжте зелену спаржу картоплечисткою або подібним інструментом, щоб отримати багато стрічок. Потім змішайте стрічки спаржі з 2 столовими ложками олії, очищеним чебрецем, дрібкою соллю та перцем. Перенесіть їх в каструлю з товстим дном і обсмажуйте на сильному вогні 2-3 хвилини. Потім додайте хліб і білу спаржу, продовжуючи готувати ще 2 хвилини.

4. Змішайте мед зі столовою ложкою олії, щіпкою солі і лимонного соку, щоб отримати ароматизовану емульсію. Потім приправте цим соусом цикорій (без коренів), попередньо розділивши руками на невеликі фрагменти.

5. Розкладіть спаржу і теплий хліб на тарілки, додайте заправлений цикорій і подавайте.