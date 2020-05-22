Повітряні мафіни з полуницею

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.
Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в Youtube поділився канал "Сімейні поради". Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока.
МАФІНИ З ПОЛУНИЦЕЮ
Інгрідієнти
борошно - 220 г,
розпушувач - 1 ч.л.,
цукор - 180 г,
яйця - 2 шт,
масло - 100 г,
молоко - 125 г,
полуниця - 150 г,
цедра одного лимона
Приготування
Вершкове масло розтоплюємо до рідкого стану. Яйця збиваємо до отримання однорідної маси. Додаємо молоко, масло і добре перемішуємо. Борошно просіваємо через сито, додаємо цукор і розпушувач. До збитих яєць додаємо суміш борошна і розпушувача. Замішуємо тісто і додаємо цедру лимона.
Тісто залишаємо на 10-15 хвилин і готуємо форми для випікання. Форми наповнюємо тістом на 2/3. Полуницю викладаємо на кекси, трохи вдавлюючи в тісто. Випікаємо при температурі 170 градусів протягом 20-25 хвилин.
Лікар-дієтолог Ольга Набока
Смачна страва, але при частому вживанні призведе до набору зайвої ваги. Я категорично забороняю використовувати цукор навіть здоровим людям.
Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.
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