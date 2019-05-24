Потап і Каменських вибрали Фабіус: за що критикують цей ресторан, відгуки, фото

Українські популярні виконавці Потап і Настя Каменських святкували своє весілля в елітному київському ресторані Fabius (а ми, до речі, дуже рекомендуємо вам відмінний рецепт юшки з лосося).

Варто зауважити, що відгуки про цей заклад вельми неоднозначні.

Фабіус розташований на Столичному шосе, 70, пропонує страви середземноморської та італійської кухні, морепродукти, ціни в ньому досить високі, а оформлення багате.

Ресторан пропонує відвідувачам безліч залів, оформлених в стилі лофт, які сумарно можуть вмістити на території одночасно близько 400 чоловік.

Заклад відносять до висококласних, однак, про нього є дуже негативні і цілком суперечливі відгуки.

Так, дуже багато хто скаржиться на якість обслуговування, - офіціантів часто доводилося кликати, деякі гості так і йшли не обслуговуваними, гостям завдавали серйозні незручності і не приносили за те необхідних вибачень.

До того ж не завжди позитивно відгукуються і про якість страв, смак яких постійно змінюється, і ніколи не можна вгадати заздалегідь, яким саме він буде.

Читайте на OBOZREVATEL всі подробиці "весілля століття" Потапа і Насті Каменських.

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