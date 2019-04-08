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Піст 2019: п'ять нестандартних рецептів

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Піст - відмінний час для того що б урізноманітнити свій звичний раціон харчування, навіть якщо ви почали поститись буквально за декілька тижнів до Великодня. Тому сміливо можна експериментувати, адже навіть, здавалося б, з найпростіших продуктів можна приготувати чудові страви. А в тому, що це здивує не тільки вас, але й ваших близьких можете навіть не сумніватися.

У своїй нещодавній Instagram-публікації переможець українського проекту "Майстер-шеф" Євгеній Клопотенко поділився зі своїми підписниками підбіркою пісних страв. Рецепти настільки дивовижні і креативні, що підійдуть для будь-якої події і просто на кожен день.

Піст 2019: п'ять нестандартних рецептів

1. Наприклад, чи знали ви, що така проста, на перший погляд, кольорова капуста, яку ми звикли бачити вареною, смаженою або запеченою хороша й сирою? Так, особливо якщо додати до неї солоні огірки і ароматну олію. Смак дуже оригінальний і запам'ятовується.

2. Сочевичний суп в доповненні з кінзою, чилі і лимонним соком - безпрограшний варіант для тих, хто любить ніжну кремову текстуру і пряний аромат.

3. Вдалою заправкою або соусом до будь-якої пісної страви послужить песто з волоськими горіхами. Тим, кому знайомий смак оригінального песто, він сподобається і в новій варіації.

4. Куди ж без борщу? Без м'яса, звичайно. З чорносливом і квашеними помідорами. Такий борщ явно не набридне, а тільки порадує різноманітністю і поєднанням інгредієнтів.

5. Ну і, мабуть, найбільш нестандартний і тим не менш дуже смачний варіант. Ви готові? Сира гречка, замочується в буряковому соку, а потім змішується з солоними огірками, петрушкою, насінням гарбуза і ароматною олією. Ось це дійсно несподіване поєднання.

Після таких рецептів розумієш, що дотримуватись посту не тільки корисно, а ще й дуже смачно. Переконайтеся самі і спробуйте приготувати варіант з підбірки і розкажіть нам про ваші враження.

Держи овощи, жуй. Или сиди на воде и хлебе. Вкусная еда? Неееет, у тебя же пост. Смирись или страдай. ⠀ Если вы решили поститься и обрекли себя на скучную еду, то притормозите. Я сейчас добавлю вкуса в вашу жизнь. Вообще, пост - это отличная почва для развития. У вас забрали привычную еду и заставили существовать в других условиях. Значит, время пробовать что-то новое и креативить. Ну, если хотите разнообразия в своей жизни. А я вам немного помогу. Поэтому ловите отличную подборку постных блюд. Highly recommended и для тех, кто решил жить без запретов. Потому что божественно в прямом и переносном. Ну что, ворвёмся в пост вкусно? ⠀ 1. Кто сказал, что цветную капусту можно только варить/жарить/запекать? Она потрясающая сырой. Хрустящая, сочная, немного острая. В сочетании с солёными огурцами и ароматным маслом - вкусная до безумия. 2. Добавлять крупы в салаты - это же просто гениально. Получается очень структурно и как-то особенно. Вот как табуле. Салат, который дарит веру в прекрасное. Можно миксовать его по-разному. Но у меня один из любимых вариантов - кускус с тыквой, оливками, пажитником и томатами. 3. Я ж сказал, что пост - это время экспериментов. Так вот, возьмите сырую гречку, замочите в свекольном соке, а потом смешайте с солеными огурцами, петрушкой, семенами тыквы и ароматным маслом. Перед тем, как пробовать - присядьте. А то у вас ноги подкосятся от удивления. Ведь эти простые ингредиенты ещё никогда не были такими вкусными. 4. Чечевичный суп. Мой любимый. Потому что не существует ничего идеальнее, чем кремовая чечевица с кинзой, чили и лимонным соком. 5. Если вы приготовите борщ без мяса, но добавите к нему чернослив и квашенные томаты, то расплачетесь. Вам будет обидно от того, что это так вкусно, а вы попробовали такой борщ только сейчас. 6. Готовы к полному разрыву шаблонов? Спагетти из цукини. Сырых. С очень структурными обжаренными вешенками, лимоном и мятой. У вас когда-нибудь тряслись руки от восторга? Вот это тот случай. 7. Сделайте песто, но с грецкими орехами. Получится песто-пхали. Соус, который сделает сумасшедше вкусной любую постную еду. ⠀ Все эти рецепты вы найдёте по ссылке в профиле.

Публикация от Evgeniy Klopotenko (@klopotenko)

Для тих, хто намагається триматися осторонь від експериментів ми приготували кілька варіантів овочевих салатів, рецепти яких вже можна знайти на нашому сайті.

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