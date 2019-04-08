Піст 2019: п'ять нестандартних рецептів

Піст - відмінний час для того що б урізноманітнити свій звичний раціон харчування, навіть якщо ви почали поститись буквально за декілька тижнів до Великодня. Тому сміливо можна експериментувати, адже навіть, здавалося б, з найпростіших продуктів можна приготувати чудові страви. А в тому, що це здивує не тільки вас, але й ваших близьких можете навіть не сумніватися.

У своїй нещодавній Instagram-публікації переможець українського проекту "Майстер-шеф" Євгеній Клопотенко поділився зі своїми підписниками підбіркою пісних страв. Рецепти настільки дивовижні і креативні, що підійдуть для будь-якої події і просто на кожен день.

1. Наприклад, чи знали ви, що така проста, на перший погляд, кольорова капуста, яку ми звикли бачити вареною, смаженою або запеченою хороша й сирою? Так, особливо якщо додати до неї солоні огірки і ароматну олію. Смак дуже оригінальний і запам'ятовується.

2. Сочевичний суп в доповненні з кінзою, чилі і лимонним соком - безпрограшний варіант для тих, хто любить ніжну кремову текстуру і пряний аромат.

3. Вдалою заправкою або соусом до будь-якої пісної страви послужить песто з волоськими горіхами. Тим, кому знайомий смак оригінального песто, він сподобається і в новій варіації.

4. Куди ж без борщу? Без м'яса, звичайно. З чорносливом і квашеними помідорами. Такий борщ явно не набридне, а тільки порадує різноманітністю і поєднанням інгредієнтів.

5. Ну і, мабуть, найбільш нестандартний і тим не менш дуже смачний варіант. Ви готові? Сира гречка, замочується в буряковому соку, а потім змішується з солоними огірками, петрушкою, насінням гарбуза і ароматною олією. Ось це дійсно несподіване поєднання.

Після таких рецептів розумієш, що дотримуватись посту не тільки корисно, а ще й дуже смачно. Переконайтеся самі і спробуйте приготувати варіант з підбірки і розкажіть нам про ваші враження.

Для тих, хто намагається триматися осторонь від експериментів ми приготували кілька варіантів овочевих салатів, рецепти яких вже можна знайти на нашому сайті.

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