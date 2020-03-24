Меню на кожен день тижня в умовах карантину

Зараз, перебуваючи в умовах вимушеної ізоляції, ми зіткнулися з ситуацією, коли потрібно правильно скласти меню і розписати наш раціон з урахуванням багатьох факторів.

Як це зробити правильно, в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла лікар-дієтолог Олена Юдіна.

"По-перше, необхідно врахувати той факт, що зараз ми обмежені у фізичній активності, отже прийом їжі не повинен призводити до набору зайвої ваги. Другий важливий момент - ця їжа не повинна важко засвоюватися. Третій важливий момент - ми знаходимося в стані стресу, отже імунна система потребує підтримки. Всі ці фактори мають бути враховані.

Що стосується граммовки, тобто ваги кінцевого продукту, то це суто індивідуальний момент, який має розраховуватися, враховуючи зріст, вагу та індекс маси тіла кожної конкретної людини. Ми ж можемо зараз дати загальне меню, яке допоможе підтримати імунну систему і при цьому не набрати зайві кілограми в період вимушеної ізоляції".

Це меню складено дієтологом для жінок і чоловіків у віці від 30 до 45 років. Мета меню - утримати вагу і не набрати зайвого в умовах карантину.

Меню день №1

Сніданок

Яйце-пашот на тості з білим сиром

Овочі

Перекус

Сирники з натуральним йогуртом

Обід

Каша гречана

Грудка куряча запечена

Салат зі свіжих овочів

Перекус

Фрукти за сезоном

Вечеря

Хек запечений

Соте овочеве

Меню день №2

Сніданок

Каша вівсяна з медом, родзинками та горіхами

Бутерброд із сиром

Перекус

Шоколадний чізкейк

Обід

Каша перлова

Скумбрія запечена

Салат зі свіжих овочів

Перекус

Яблуко запечене з корицею

Вечеря

Телятина запечена з овочами

Меню день №3

Сніданок

Омлет зі шпинатом або зеленню

Тост з білим сиром

Перекус

Желе з йогурту з ягодою

Обід

Каша булгур

Шніцель з індички з морквою

Овочі тушковані

Перекус

Суп овочевий з часниковою грінкою

Вечеря

Мус з курячої печінки

Салат з листової зелені і свіжих овочів

Меню день №4

Сніданок

Сирна запіканка з сухофруктами і горіхами

Йогурт натуральний

Перекус

Гарбуз запечений з сиром на тості

Обід

Рис нешліфований

Нототенія запечена в сметані

Салат зі свіжих овочів

Перекус

Желе з ягід

Вечеря

М'ясо пісне, запечене з овочами

Меню день №5

Сніданок

Каша гречана з грибами, зеленню та яйцем

Перекус

Фруктовий салат з йогуртом

Обід

Макарони з овочами і відвареною телятиною

Перекус

Тост з слабосоленої сьомги

Вечеря

Хек запечений

Салат зі свіжих овочів

Меню день №6

Сніданок

Яєчні кекси з овочами з хлібом (можна просто 2 яйця відварених)

Перекус

Фруктовий салат

Обід

Салат з бурого рису з тунцем - гарнір з салатом

Перекус

Сир з йогуртом

Вечеря

Курка запечена

Овочеве соте

Меню день №7

Сніданок

Сирні маффіни з ягодою та йогуртом

Перекус

Салат овочевий з бутербродом з сиру та хліба

Обід

крем-суп із шампіньйонів

Каша пшоняна з запеченоютелятиною

Салат з капусти та моркви

Перекус

Фрукти за сезонои

Вечеря

Сочевиця відварна з яйцем та овочами

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