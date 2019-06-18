Полуничний тарт: кращий рецепт без випікання

Літо в Україні видалося спекотне, тому включати духовку для приготування десертів не дуже хочеться.

Ми знайшли для вас відео-рецепт ідеального полуничного тарта, який можна приготувати без випікання.

Полуничний тарт

Інгредієнти на 1 тарт діаметром 18-20 см:

135 г печива

70 г мигдалю

100 г вершкового масла

450- 500 г полуниці

Трохи фісташок для прикраси

Для заварного крему:

500 мл молока

5 жовтків

100 г цукру

55- 60 г кукурудзяного крохмалю

35- 40 г вершкового масла

стручок ванілі

Для желе:

2 г желатину

Сік 1/2 лайма або 1/4 лимона

1 ч. Л. цукру

25 мл гарячої води

У цьому відео автор рецепта – кухар і фуд-блогер Олесандр Дем'яненко розповідає, як приготувати правильний тарт з полуницею:

Спосіб приготування:

Заздалегідь потрібно приготувати заварний крем. Молоко заливаємо в каструлю і ставимо її на невеликий вогонь. Додаємо ваніль.

Періодично помішуючи, доводимо молоко до кипіння, але кипіти не даємо. Тим часом жовтки перетираємо з цукром до однорідної світлої маси. Додаємо туди крохмаль і знову добре перемішуємо. Як тільки молоко дійде до кипіння вливаємо його в жовткову масу, тоненькою цівкою і по -трохи, не перестаючи інтенсивно працювати віночком, щоб жовтки не зварились. Частинами вводимо все молоко, перемішуємо і повертаємо всю суміш в каструлю на невеликий вогонь.

Збиваючи віночком доводимо суміш до кипіння - вона повинна почати вирувати. І від цього моменту варимо крем на невеликому вогні 2 хвилини, інтенсивно збиваючи, щоб не утворювалося грудочок, суміш не приставала до каструлі і ні в якому разі не пригоріла. Потім знімаємо з вогню і додаємо холодне вершкове масло невеликими шматочками і швидко мішаємо. Інтенсивно помішуючи, остудити крем до кімнатної температури (можна зробити це за допомогою "крижаної" бані), накриваємо плівкою. Він повинен як слід охолонути і застигнути. Перед використанням його потрібно буде добре розбити віночком або міксером до кремового і однорідного стану.

Готуємо корж

Печиво краще брати нейтральне, не надто солодке і не дуже виразне за смаком. За допомогою блендера подрібнюємо його в найменшу крихту. Також подрібнюємо і мигдаль - майже в пудру. Змішуємо разом і додаємо розтоплене на водяній бані або в мікрохвильовій печі до рідкого стану вершкове масло. Ретельно перемішуємо.

Для формування коржа можна використовувати просте кулінарне кільце або звичайну форму для тарта або пирога. Якщо берете кільце - поставте його на пергамент, якщо цілу форму - прокладіть її харчову плівку або пергамент, щоб потім було легко витягти корж.

Отриману суміш викладаємо в кільце або в форму і, пресуючи пальцями і розподіляючи по дну і стінках, формуємо корж з бортиками. Зробивши це, прибираємо його в холодильник на 30-45 хвилин, застигнути і добре охолодитися.

Збираємо тарт

Дістаємо заварний крем з холодильника і добре збиваємо його віночком - можуть знадобитися зусилля, якщо крем вийшов дуже густий. В охолоджений корж викладаємо заварний крем, рівномірно його розподіляючи, заповнюючи корж до самих країв. Зверху викладаємо порізану навпіл полуницю. Можна хаотично по-домашньому, а можна і створити якийсь красивий малюнок, як вам більше подобається.

Щоб ягода довше залишалася красивою і свіжою, зверху її можна покрити тонким шаром лимонного або лаймового желе. Замочуємо желатин в холодній воді. У невеликій чашці змішуємо лимонний / лаймовий сік, цукор і гарячу воду. Додаємо віджатий желатин. Добре перемішуємо і даємо охолонути до кімнатної температури або навіть нижче. Отриману суміш тонким шаром наносимо на ягоду.

Зверху тарт можна посипати меленими фісташками або прикрасити листочками м'яти. Перед подачею добре охолодити. Смачного!

Полуничний тарт

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