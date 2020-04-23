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Польпетте від італійських кухарів

2.2т
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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Рецептом польпетте в ютубі поділилися італійські кухарі Марко Черветті (Marco Cervetti) і Паоло Чіафеле (Paolo Chiafele).

Польпетте від італійських кухарів

ПОЛЬПЕТТЕ ПО-НЕАПОЛІТАНСЬКІ

Інгредієнти

  • свинина - 500 гр,

  • телятина - 500 гр,

  • часник - 5 зубчиків,

  • петрушка - за смаком

  • яйця - 4-5 шт,

  • пармезан - 200 гр,

  • панірувальні сухарі - 100 гр,

  • сіль за смаком,

  • перець - за смаком

  • оливкова олія - 50 мл,

  • томати у власному соку - 500 гр,

  • рослинна олія для фритюру

Приготування

Свинину і телятину миємо, витираємо паперовим рушником і нарізаємо великими шматками. За допомогою м'ясорубки перетворюємо м'ясо на фарш.

У сотейник наливаємо оливкову олію і ставимо на плиту. Як тільки-но олія злегка нагріється, виливаємо в сотейник подрібнені томати у власному соку. Додаємо сіль за смаком.

Доводимо масу до кипіння і даємо проваритися близько 8-10 хвилин. Чистимо і подрібнюємо часник. Дрібно нарізаємо петрушку. Часник і петрушку відправляємо в миску з фаршем. Додаємо сіль і мелений перець за смаком.

Додаємо в миску з фаршем сирі яйця і натертий пармезан. Додаємо панірувальні сухарі. Перемішуємо всі інгредієнти, додаємо кілька столових ложок оливкової олії і ще раз все перемішуємо.

Ставимо на плиту ще одну сковороду або сотейник. Наливаємо рослинну олію і чекаємо, коли вона нагріється. З фаршу формуємо маленькі кульки. Обсмажуємо їх у фритюрі до рум'яної скоринки.

Підсмажені кульки та кладемо у форму для запікання, заливаємо томатним соусом і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Подаємо страву з будь-яким гарніром на ваш розсуд.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування продукти
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