Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/Кулінарні новини

Похрумтимо? Два кращих рецепта малосольних огірків

Читати матеріал російською

Головне при засолюванні – обрати відповідні овочі. Але є і деякі хитрощі, які варто враховувати, щоб отримати смачні хрусткі малосольні огірочки.

Для засолювання беремо свіжі, яскраво зелені і без жовтизни огірки і традиційний набір прянощів, але про все по порядку.

Швидкі малосольні огірки в каструлі

Це холодний спосіб засолювання. Огірки вийдуть хрусткими і ароматними.

Складові:

- 1 кг дрібних огірків;

- 1 л води;

- 1 столова ложка солі;

- 1 чайна ложка цукру;

- 3 зубчики часнику;

- кілька листів смородини і хрону;

- невеликий пучок і 1 парасолька кропу;

- 2 лаврові листки;

- кілька горошин чорного перцю.

Приготування:

Огірки будуть солитися кілька днів, але їсти їх можна буде навіть через добу. Вибираємо маленькі, молоді, з тонкою шкіркою. Добре миємо, і замочуємо в холодній воді на 2 години. Після цього зрізаємо попки.

Готуємо розсіл – кип'ятимо воду разом з цукром і сіллю, охолоджуємо. На дно трилітрової каструлі укладаємо миті листя смородини і хрону, кріп, очищені зубчики часнику. Зверху щільно трамбуємо огірки.

Заливаємо розсолом, додаємо лавровий лист і перець. Накриваємо тарілкою і ставимо щось важке, щоб овочі не спливали. Прибираємо в холодильник на добу або дві, і смачні малосольні огірочки готові!

Похрумтимо? Два кращих рецепта малосольних огірків

Суперхрусткі малосольні огірки на мінералці

Замість звичайної води за основу розсолу береться газована мінеральна вода. Газ допомагає солі набагато швидше просолювати овочі і робить їх неймовірно хрусткими.

Складові:

- 1 кг огірків;

- 1 літр сильногазованої несолоної мінеральної води;

- 2 столові ложки солі;

- 3 зубчики часнику;

- невеликий пучок і 2 парасольки кропу;

- інша зелень за смаком.

Приготування:

У добре промитих маленьких пухирчатих огірків зрізаємо кінчики з обох сторін. Тонкими пластинами нарізаємо зубчики часнику. На дно банки або іншої ємності викладаємо гілочки кропу і частину часнику. Зверху щільно укладаємо огірки і залишки часнику.

Розчиняємо сіль в мінеральній воді і заливаємо нею огірки. Розсіл повинен повністю покрити овочі. Закриваємо банку кришкою і ставимо в холодильник. Через добу огірки готові. Смачного!

Похрумтимо? Два кращих рецепта малосольних огірків

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані