Похрумтимо? Два кращих рецепта малосольних огірків

Головне при засолюванні – обрати відповідні овочі. Але є і деякі хитрощі, які варто враховувати, щоб отримати смачні хрусткі малосольні огірочки.

Для засолювання беремо свіжі, яскраво зелені і без жовтизни огірки і традиційний набір прянощів, але про все по порядку.

Швидкі малосольні огірки в каструлі

Це холодний спосіб засолювання. Огірки вийдуть хрусткими і ароматними.

Складові:

- 1 кг дрібних огірків;

- 1 л води;

- 1 столова ложка солі;

- 1 чайна ложка цукру;

- 3 зубчики часнику;

- кілька листів смородини і хрону;

- невеликий пучок і 1 парасолька кропу;

- 2 лаврові листки;

- кілька горошин чорного перцю.

Приготування:

Огірки будуть солитися кілька днів, але їсти їх можна буде навіть через добу. Вибираємо маленькі, молоді, з тонкою шкіркою. Добре миємо, і замочуємо в холодній воді на 2 години. Після цього зрізаємо попки.

Готуємо розсіл – кип'ятимо воду разом з цукром і сіллю, охолоджуємо. На дно трилітрової каструлі укладаємо миті листя смородини і хрону, кріп, очищені зубчики часнику. Зверху щільно трамбуємо огірки.

Заливаємо розсолом, додаємо лавровий лист і перець. Накриваємо тарілкою і ставимо щось важке, щоб овочі не спливали. Прибираємо в холодильник на добу або дві, і смачні малосольні огірочки готові!

Суперхрусткі малосольні огірки на мінералці

Замість звичайної води за основу розсолу береться газована мінеральна вода. Газ допомагає солі набагато швидше просолювати овочі і робить їх неймовірно хрусткими.

Складові:

- 1 кг огірків;

- 1 літр сильногазованої несолоної мінеральної води;

- 2 столові ложки солі;

- 3 зубчики часнику;

- невеликий пучок і 2 парасольки кропу;

- інша зелень за смаком.

Приготування:

У добре промитих маленьких пухирчатих огірків зрізаємо кінчики з обох сторін. Тонкими пластинами нарізаємо зубчики часнику. На дно банки або іншої ємності викладаємо гілочки кропу і частину часнику. Зверху щільно укладаємо огірки і залишки часнику.

Розчиняємо сіль в мінеральній воді і заливаємо нею огірки. Розсіл повинен повністю покрити овочі. Закриваємо банку кришкою і ставимо в холодильник. Через добу огірки готові. Смачного!

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