Чи можна заїдати стрес. Поради дієтолога

Як правильно харчуватися в умовах карантину, чи варто заїдати стрес і на що потрібно звернути особливу увагу, підбираючи продукти і складаючи меню.

Про це - в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла дієтолог-імунолог Людмила Гончарова.

"Стрес заїдати не можна. Заїдання стресу - це дуже погана звичка, яка в будь-якому випадку дуже негативно позначається на стані здоров'я людини. Навіть у стресовій ситуації, в якій ми зараз опинилися, мають бути чітко позначені прийоми їжі: сніданок, обід та вечеря. У проміжках між цими прийомами їжі можна пити чисту воду, жодних перекусів бути не повинно.

Заїдання - це проблема психологічного характеру. Як тільки людина розуміє, що она нервує і саме тому йде до холодильника, вона має, по-перше, чесно самій собі зізнатися в тому, що вона заїдає. По-друге, вона має дуже чітко для себе визначити причини, через які вона нервує. Потрібно взяти аркуш паперу і виписати всі дратівливі чинники. Тобто просто написати: "Я заїдаю стрес, який провокують такі-то чинники". Потрібно по пунктам перерахувати усі чинники, які вас турбують.

Після того, як список буде складений, потрібно навпроти кожної проблеми поставити позначку про те, можете ви вирішити проблему негайно чи ні. Потрібно написати, чи можете ви вплинути на ситуацію чи не можете. Якщо ви можете змінити ситуацію, потрібно написати, яким чином це можна здійснити. Якщо ситуацію змінити не можна, як наприклад в даному випадку, ми нічого не можемо змінити з пандемією, відзначаємо що ситуацію не можна змінити, оскільки ми на неї не впливаємо. Якщо людина не може вплинути на стресову ситуацію, вона має прибрати цей подразник із значущих для себе речей.

Поки людина не сяде та не напише це все, не розкладе усе по поличках, це буде її турбувати. Це буде виливатися в роздратування і тривожність і людина буде шукати, де можна зняти це роздратування. Більшість з нас у стані стресу змінюють свою поведінку, в результаті виникають сімейні конфлікти, загострюються стосунки з близькими, порушуються взаємини з дітьми.

Заїдання - це невміння управляти своїм організмом і контролювати власну агресію. По суті, заїдання - це психічна енергія, яка не може знайти правильний вихід.

Якщо говорити про те, які продукти можна задіяти для пом'якшення процесу заїдання, то жодні, окрім води. Потрібно сісти, поїсти і на цьому все. Ніяких заїдань. Мають бути чітко позначені прийоми їжі, між якими може бути тільки вода. Якщо нікуди подіти енергію, розпишіть свій графік, виділіть час для спілкування з дитиною, займіться спортом, приділіть час родині. Займіть себе справами, щоб не бігати до холодильника.

Займіть себе корисними справами. Якщо ви не можете цього зробити - беріть консультацію у психологів. Заїдати стрес не можна, оскільки це виливається у психічні порушення, з якими потім буде дуже складно впоратися. Будь-яке заїдання потрібно відразу ж припиняти".

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