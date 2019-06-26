Плов з качкою у мультиварці: дуже простий рецепт

Найпопулярніша страва східної кухні з рису та м'яса – це плов.
Традиційно його готують з баранини, а також яловичини або свинини. Але хоч раз спробуйте плов з качкою, і він обов'язково стане вашим фаворитом.
Плов з качкою
SmakOBOZ спеціально для своїх читачів знайшов найпростіший рецепт качиного плову в мультиварці.
Складові:
- 700- 900 грамів будь-якого качиного м'яса (грудка, стегенця, крильця, чверть)
- 2,5 склянки рису
- 2 моркви
- 2 цибулини
- 1 головка часнику
- 2/3 чайної ложки солі
- спеції
- 5 склянок води
Готуємо запашний і розсипчастий плов з качкою в мультиварці
Приготування плову в мультиварці має один нюанс: співвідношення рису і води має складати 1:2, в той час як при традиційному способі ці інгредієнти беруться в рівній кількості.
Вкладаємо м'ясо на дно мультиварки і обираємо режим "тушкування" на 1,5 години. Після того, як відведений час минув, і м'ясо стало м'яким, додаємо до нього нарізану кубиками цибулю і подрібнену соломкою моркву.
Цибуля й морква для плову
Овочі можна посмажити окремо, або додати до м'яса за 10 хвилин до закінчення тушкування, але це зовсім не обов'язково.
Поки цибуля і морква тушкуються з м'ясом, промиваємо 2,5 склянки рису в холодній або теплій воді, зливаємо воду.
Солимо м'ясо, додаємо спеції (чорний перець, зіра, куркума, барбарис або просто готову суміш "для плову"), викладаємо зверху рис, акуратно заливаємо 5 склянками гарячої води. Зверху слід покласти цілу миту головку часнику і вибрати режим "рис" або "плов".
Коли страва буде готова, потрібно дати йому ще півгодини настоятися. Тепер неймовірно смачний плов можна подавати на стіл, смачного!
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