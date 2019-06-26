Плов з качкою у мультиварці: дуже простий рецепт

Найпопулярніша страва східної кухні з рису та м'яса – це плов.

Традиційно його готують з баранини, а також яловичини або свинини. Але хоч раз спробуйте плов з качкою, і він обов'язково стане вашим фаворитом.

Плов з качкою

SmakOBOZ спеціально для своїх читачів знайшов найпростіший рецепт качиного плову в мультиварці.

Складові:

- 700- 900 грамів будь-якого качиного м'яса (грудка, стегенця, крильця, чверть)

- 2,5 склянки рису

- 2 моркви

- 2 цибулини

- 1 головка часнику

- 2/3 чайної ложки солі

- спеції

- 5 склянок води

Готуємо запашний і розсипчастий плов з качкою в мультиварці

Приготування плову в мультиварці має один нюанс: співвідношення рису і води має складати 1:2, в той час як при традиційному способі ці інгредієнти беруться в рівній кількості.

Вкладаємо м'ясо на дно мультиварки і обираємо режим "тушкування" на 1,5 години. Після того, як відведений час минув, і м'ясо стало м'яким, додаємо до нього нарізану кубиками цибулю і подрібнену соломкою моркву.

Цибуля й морква для плову

Овочі можна посмажити окремо, або додати до м'яса за 10 хвилин до закінчення тушкування, але це зовсім не обов'язково.

Поки цибуля і морква тушкуються з м'ясом, промиваємо 2,5 склянки рису в холодній або теплій воді, зливаємо воду.

Солимо м'ясо, додаємо спеції (чорний перець, зіра, куркума, барбарис або просто готову суміш "для плову"), викладаємо зверху рис, акуратно заливаємо 5 склянками гарячої води. Зверху слід покласти цілу миту головку часнику і вибрати режим "рис" або "плов".

Коли страва буде готова, потрібно дати йому ще півгодини настоятися. Тепер неймовірно смачний плов можна подавати на стіл, смачного!

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