Піцу схрестили з англійським сніданком і жахнули мережу

В одному з барів туристичного іспанського міста Бенідорм почали подавати дивний засіб від похмілля для відпочиваючих – піцу, "фаршировану" повноцінним англійським сніданком.

Гриль-бар Good Times опублікував у мережі свій кулінарний винахід і збентежив усіх.

На фото видно, що класична піца "Маргарита" зверху "прикрашена" щедрою порцією бобів, жирними ковбасками, скибочками бекону, вареними помідорами, яєчнею і грибами.

Суміш піци "Маргарита" і англйского сніданку

Калорійність цієї специфічної страви еквівалентна п'яти Біг-макам з McDonald's, пише The Sun.

Після розміщення знімка дивної трапези у Facebook шанувальники закусочної розділилися в думках,комусь ідея здалася кумедною, а хтось категорично відмовився куштувати ЦЕ.

Деякі користувачі жартома зазначили, що така їжа підійде людям, які повертаються додому після веселої нічної вечірки під самий ранок: "Ідеально підходить для того, щоб перекусити ближче до ранку, коли ви не можете вирішити, це ще вечеря, чи вже сніданок".

При цьому багато хто висловив готовність скуштувати цю дивну суміш піци і англійського сніданку, лише попросили кухаря прибрати з рецепта помідор та гриби.

Класичний англійський сніданок

Якщо ви не готові експериментувати з бобами і вареними помідорами, то радимо приготувати справжню італійську піцу вдома. Про лайфхаки від шеф-кухаря і смачні начинки для класичної піци читайте за посиланням.

Піца Маргарита"

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