Салат із запечених овочів від Марко Черветти
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Рецептом пісного салату в соцмережах поділився бренд-шеф ресторанних проектів "Сільпо" Марко Черветті.
ПІСНИЙ САЛАТ ІЗ ЗАПЕЧЕНИХ ОВОЧІВ
Складові:
Картопля - 150 г.,
Буряк - 100 г.,
Гарбуз - 1,5 кг.,
Морква - 300 м,
Дайкон - 1 кг.,
Корінь селери - 100 г.,
Гарбузове насіння - 2 г,
Лляні насіння - 1 г,
Мак - 1 г,
Сіль - 1 г,
Перець - 1 г,
Арахісова паста - 70 г,
Яблучний сік - 50 мл.,
Гірчиця в зернах - 20 г,
Соняшникова олія - 15 мл.
Приготування:
Всі інгредієнти салату потрібно запекти. Візьміть великий аркуш пергаменту для випічки, застеліть їм деко і викладіть усі коренеплоди. Запікайте овочі в духовці, розігрітій до 120 градусів протягом 2,5 годин.
Зверніть увагу на те, що овочі потрібно запікати на низькій температурі. Так вони залишаться хрусткими і будуть тримати форму при нарізці, в той час як при запіканні на високих температурах овочі перетворяться на кашу.
Запечені овочі дістаємо з духовки, після охолодження чистимо і нарізаємо кубиком. Тепер займемося соусом. Змішуємо арахісову пасту, яблучний сік, гірчицю та соняшникову олію. Додаємо сіль і перець за смаком.
Нарешті, збираємо салат. Беремо велике блюдо. Наливаємо в блюдо соус і викладаємо усі підготовлені овочі. Збризгуємо салат олією та прикрашаємо насінням.
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