Салат із запечених овочів від Марко Черветти

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Рецептом пісного салату в соцмережах поділився бренд-шеф ресторанних проектів "Сільпо" Марко Черветті.

ПІСНИЙ САЛАТ ІЗ ЗАПЕЧЕНИХ ОВОЧІВ

Складові:

Картопля - 150 г.,

Буряк - 100 г.,

Гарбуз - 1,5 кг.,

Морква - 300 м,

Дайкон - 1 кг.,

Корінь селери - 100 г.,

Гарбузове насіння - 2 г,

Лляні насіння - 1 г,

Мак - 1 г,

Сіль - 1 г,

Перець - 1 г,

Арахісова паста - 70 г,

Яблучний сік - 50 мл.,

Гірчиця в зернах - 20 г,

Соняшникова олія - 15 мл.

Приготування:

Всі інгредієнти салату потрібно запекти. Візьміть великий аркуш пергаменту для випічки, застеліть їм деко і викладіть усі коренеплоди. Запікайте овочі в духовці, розігрітій до 120 градусів протягом 2,5 годин.

Зверніть увагу на те, що овочі потрібно запікати на низькій температурі. Так вони залишаться хрусткими і будуть тримати форму при нарізці, в той час як при запіканні на високих температурах овочі перетворяться на кашу.

Запечені овочі дістаємо з духовки, після охолодження чистимо і нарізаємо кубиком. Тепер займемося соусом. Змішуємо арахісову пасту, яблучний сік, гірчицю та соняшникову олію. Додаємо сіль і перець за смаком.

Нарешті, збираємо салат. Беремо велике блюдо. Наливаємо в блюдо соус і викладаємо усі підготовлені овочі. Збризгуємо салат олією та прикрашаємо насінням.

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