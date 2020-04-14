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Салат із запечених овочів від Марко Черветти

2.1т
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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Рецептом пісного салату в соцмережах поділився бренд-шеф ресторанних проектів "Сільпо" Марко Черветті.

Салат із запечених овочів від Марко Черветти

ПІСНИЙ САЛАТ ІЗ ЗАПЕЧЕНИХ ОВОЧІВ

Складові:

  • Картопля - 150 г.,

  • Буряк - 100 г.,

  • Гарбуз - 1,5 кг.,

  • Морква - 300 м,

  • Дайкон - 1 кг.,

  • Корінь селери - 100 г.,

  • Гарбузове насіння - 2 г,

  • Лляні насіння - 1 г,

  • Мак - 1 г,

  • Сіль - 1 г,

  • Перець - 1 г,

  • Арахісова паста - 70 г,

  • Яблучний сік - 50 мл.,

  • Гірчиця в зернах - 20 г,

  • Соняшникова олія - 15 мл.

Приготування:

Всі інгредієнти салату потрібно запекти. Візьміть великий аркуш пергаменту для випічки, застеліть їм деко і викладіть усі коренеплоди. Запікайте овочі в духовці, розігрітій до 120 градусів протягом 2,5 годин.

Зверніть увагу на те, що овочі потрібно запікати на низькій температурі. Так вони залишаться хрусткими і будуть тримати форму при нарізці, в той час як при запіканні на високих температурах овочі перетворяться на кашу.

Запечені овочі дістаємо з духовки, після охолодження чистимо і нарізаємо кубиком. Тепер займемося соусом. Змішуємо арахісову пасту, яблучний сік, гірчицю та соняшникову олію. Додаємо сіль і перець за смаком.

Нарешті, збираємо салат. Беремо велике блюдо. Наливаємо в блюдо соус і викладаємо усі підготовлені овочі. Збризгуємо салат олією та прикрашаємо насінням.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення рецепти
Теги
Великий піст харчування продукти рецепт пост
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