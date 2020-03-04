Пісний рецепт: чудовий торт "Казка"

Пропонуємо приготувати особливий торт з ніжним бананово-шоколадним кремом.

У цьому апетитному десерті немає яєць і молочних продуктів, що робить його ідеальним доповненням до пісного меню.

Смачний торт "Казка", окрім іншого, готується дуже просто. Після того, як спечеться ягідний бісквіт, з нього слід зрізати верх (ця корочка піде на крихту). Корж, що залишився, потрібно розрізати навпіл і промазати кремом з бананів і шоколаду.

Кілька годин в холодильнику – і смачний тортик готовий! Його детальний рецепт читайте за посиланням: Пісний торт "Казка". Там же є відео з описом процесу приготування.

Пісний торт "Казка"

Раніше FoodOboz публікував рецепт ніжного торта "Мімоза" з надзвичайно смачним кремом.

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