Пісні булочки з маком і горіхами від Лізи Глинської
"Чи куштували ви коли-небудь пісні булочки з маком і горіхами? Без" довгої історії "з дріжджовим тістом – тільки вода і рослинна олія.
Виходять такі ж смачні, як і здобні – з'їдаються миттєво. Приготуйте! "- пропонує OBOZREVATEL відомий український кондитер Ліза Глинська.
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Тісто для булочок:
250 гр борошна
8 гр розпушувача
50 гр цукру
сіль
100 мл води
40 гр рослинної олії (рафінованої)
Начинка:
100 гр маку (можна замінити на горіхи)
100 гр обсмаженого волоського горіха
120 гр цукру
ЯК ЦЕ ПРИГОТУВАТИ?
Крок 1
Готуємо тісто. З'єднуємо в мисці воду, рослинне масло, цукор, сіль.
Крок 2
Додаємо борошно з розпушувачем. Замішуємо тісто, обертаємо його харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин.
Крок 3
Готуємо начинку. Мак замочуємо в теплій воді і залишаємо на 30 хвилин.
Крок 4
Волоський горіх обсмажуємо в духовці 170 ° С 10 хвилин.
крок 5
Проціджуємо мак. З'єднуємо мак, горіхи і цукор, пробиваємо блендером до стану пасти.
крок 6
Відпочиле тісто викладаємо на робочу поверхню і розгортаємо розміром приблизно 35х30 см.
Зазвичай я стіл борошном не подпиляю: це тісто не липне.
Крок 7
Викладаємо на тісто начинку і звертаємо в рулет. Нарізаємо бруски товщиною 3 см. Викладаємо їх на деко з пергаментом і випікаємо при температурі 180 ° С 20 хвилин.
Після того, як булочки охолонуть, їх краще обернути харчовою плівкою, щоб вони не черствіли.
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