Пісні булочки з маком і горіхами від Лізи Глинської

"Чи куштували ви коли-небудь пісні булочки з маком і горіхами? Без" довгої історії "з дріжджовим тістом – тільки вода і рослинна олія.

Виходять такі ж смачні, як і здобні – з'їдаються миттєво. Приготуйте! "- пропонує OBOZREVATEL відомий український кондитер Ліза Глинська.

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Тісто для булочок:

250 гр борошна

8 гр розпушувача

50 гр цукру

сіль

100 мл води

40 гр рослинної олії (рафінованої)

Начинка:

100 гр маку (можна замінити на горіхи)

100 гр обсмаженого волоського горіха

120 гр цукру

ЯК ЦЕ ПРИГОТУВАТИ?

Крок 1

Готуємо тісто. З'єднуємо в мисці воду, рослинне масло, цукор, сіль.

Крок 2

Додаємо борошно з розпушувачем. Замішуємо тісто, обертаємо його харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин.

Крок 3

Готуємо начинку. Мак замочуємо в теплій воді і залишаємо на 30 хвилин.

Крок 4

Волоський горіх обсмажуємо в духовці 170 ° С 10 хвилин.

крок 5

Проціджуємо мак. З'єднуємо мак, горіхи і цукор, пробиваємо блендером до стану пасти.

крок 6

Відпочиле тісто викладаємо на робочу поверхню і розгортаємо розміром приблизно 35х30 см.

Зазвичай я стіл борошном не подпиляю: це тісто не липне.

Крок 7

Викладаємо на тісто начинку і звертаємо в рулет. Нарізаємо бруски товщиною 3 см. Викладаємо їх на деко з пергаментом і випікаємо при температурі 180 ° С 20 хвилин.

Після того, як булочки охолонуть, їх краще обернути харчовою плівкою, щоб вони не черствіли.

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