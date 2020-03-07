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Пісне меню: рецепт найсмачнішої ситної грибної солянки

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Збірний апетитний суп з грибів та овочів - чудова перша страва, і вона ідеально впишеться пісне меню.

FoodOboz пропонує кращий рецепт грибної солянки, яка має всі шанси стати вашою улюбленою.

Для супу знадобиться три види грибів – печериці, гливи і сушені гриби.

Поки сушені гриби варяться з картоплею, слід зробити пережарку з цибулею, морквою, часником, помідорами (можна замінити томатною пастою), солоними огірочками, гливами і печерицями.

І не забудьте про оливки та лимон – як відомо, вони важливий атрибут будь-якої солянки.

Детальний рецепт цієї смачної пісної страви читайте за посиланням: Солянка грибна.

Солянка грибна

Солянка грибна

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Тема
рецепти
Теги
Великий піст їжа
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