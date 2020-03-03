Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Пісне меню: рецепт казково смачної страви з капустою

1.5т
Читати матеріал російською

Страв з білокачанної капусти настільки багато, що важко виділити з них щось незвичайне і просте в приготуванні одночасно.

Але у FoodOboz це вийшло! Ми пропонуємо приготувати капусту по-особливому. Крім того, що ця страва дуже смачна і ситна, вона також відповідає всім вимогам пісного меню.

Новини
Ситно і смачно: рецепт чудового пісного салату

Капуста, тушкована з грибами цибулею, морквою і чорносливом – прекрасний варіант дієтичного гарніру і овочевої закуски. Чорнослив надає капусті дуже доречну кислинку і апетитний аромат. А гриби доповнюють гамму смаків і збагачують страву білком.

Відеорецепт цієї страви дивіться тут: Тушкована капуста з чорносливом і грибами.

Тушкована капуста з чорносливом і грибами

Тушкована капуста з чорносливом і грибами

Читайте також інші матеріали від FoodOboz:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "рецепти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
рецепти
Теги
Великий піст їжа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы