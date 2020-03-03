Пісне меню: рецепт казково смачної страви з капустою

Страв з білокачанної капусти настільки багато, що важко виділити з них щось незвичайне і просте в приготуванні одночасно.

Але у FoodOboz це вийшло! Ми пропонуємо приготувати капусту по-особливому. Крім того, що ця страва дуже смачна і ситна, вона також відповідає всім вимогам пісного меню.

Капуста, тушкована з грибами цибулею, морквою і чорносливом – прекрасний варіант дієтичного гарніру і овочевої закуски. Чорнослив надає капусті дуже доречну кислинку і апетитний аромат. А гриби доповнюють гамму смаків і збагачують страву білком.

Відеорецепт цієї страви дивіться тут: Тушкована капуста з чорносливом і грибами.

Тушкована капуста з чорносливом і грибами

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