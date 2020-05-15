Підтверджений ризик кавоманів захворіти двома небезпечними хворобами
Вчені Центру здоров'я при Університеті Південної Австралії підтвердили, що надмірне вживання кави призводить до серйозних хвороб суглобів.
Раніше ретельні дослідження показали, що шість чашок кави в день – це верхня межа безпечного споживання, пояснила професор цього університету Еліна Хіппонен.
У нових роботах вчені пішли іншим шляхом: вони не порівнювали вплив напою на здоров'я любителів кави і тих, хто її не вживав, пише сайт Eurekalert.
"Цього разу ми використовували генетичний підхід – так званий аналіз MR-PheWAS, за допомогою якого перевірили зв'язок між вживанням кави і розвитком захворювань. Результати показали, що помірне вживання кави не несе шкоди для здоров'я. Проте перевищення норми збільшувало ризик розвитку хвороб суглобів – остеоартриту й артропатії", – зазначила Хіппонен.
Вчена порекомендувала не зловживати кавою людям із сімейним анамнезом остеоартриту або артропатії, а також тим, хто вже має проблеми з суглобами.
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