"Петриківська": топ-5 простих та смачних закусок під горілку

Традиційно горілку закусують салом, оселедцем, соленим огірочком або квашеною капустою. Однак незвичну горілку – а саме такою є горілка "Петриківська" виробництва Алкогольно-безалкогольного комбінату Дніпро – варто закусувати не менш оригінальними стравами. OBOZREVATEL пропонує підбірку з п’яти закусок, для приготування яких використовуються звичні для нас продукти – але які разом неодмінно вас здивують і зроблять будь-яке застілля смачним та веселим.

Закуска з дині та шинки

Перелік продуктів, які використовуються для приготування цієї закуски може здатися вам дивним, але спробуйте – і ви переконаєтеся, що ця страва здатна вигідно підкреслити смакові якості горілки "Петриківська". До того ж, приготування займе у вас не більше 15 хвилин.

Отже, на 4 порції закуски вам знадобиться:

Половинка дині

1 апельсин

6 маслин

60 г шинки

1 ч.л.меду

1 сл.л.хересу (можна замінити сухим чи напівсухим білим вермутом)

1 сл.л.апельсинового соку

М’ята за смаком.

Почистіть диню від шкірки та насіння, наріжте кубиками. Очищений апельсин поріжте на скибочки (їх теж можна потім перерізати навпіл). Шинку наріжте невеличкими шматочками.

Далі у глибоку тарілку шарами викладіть: диню, шматочки апельсину, нарізану шинку. Зверху викладіть нарізані кружальцями маслини. В окремій посудині змішайте підігрітий мед, апельсиновий сік та херес чи вермут. Туди ж можна додати розірвані руками листочки м’яти. Цією заправкою залийте підготовану закуску. Вона готова до вживання.

2. Салат з квашеної капусти, шинки та апельсина

Традиційну і максимально просту закуску для горілки – квашену капусту – можна зробити дещо вишуканішою та незвичнішою. Для приготування салату візьміть:

80 г квашеної капусти

2 середні картоплини

1 яблуко

1 апельсин

120 г шинки

1 цибулину

1 ст.л.кунжутної олії

3 ст.л рослинної олії

1 ч.л. соку лимона

Петрушка за смаком

Відварену картоплю наріжте кубиками. Апельсин очистіть, розділіть на скибочки, зніміть з них шкірку – і наріжте кубиками. Яблука почистіть, наріжте скибочками, цибулю – кільцями.

Обсмажте цибулю в рослинній олії з шинкою впродовж 5 хвилин. Додайте яблука і смажте ще хвилин 5. У салатник викладіть віджату квашену капусту, картоплю, апельсини, ретельно перемішайте і додайте обсмажену шинку з цибулею. Знову перемішайте.

Приправте салат заправкою з лимонного соку, змішаного з кунжутною олією.

Прикрасьте гілочками петрушки.

3. Канапе з шинкою та хріном на шпажках

Ці невеличкі канапе стануть прекрасною альтернативою звичним бутербродам.

Візьміть:

320 г шинки

80 г тертого хрону

40 г сметани

20 г цукру

20 мл лимонного соку (або яблучний оцет)

Сіль за смаком

До подрібненого хрону (можна натерти на тертушці або пропустити через м’ясорубку) додайте цукор, сіль, лимонний сік (яблучний оцет) та сметану – і ретельно перемішайте. Шинку наріжте на тоненькі скибочки, викладайте на них суміш з хроном і скручуйте у рулетики, закріпляючи шпажками.

Викласти отримані рулетики можна на листя салату – і прикрасити гілочками петрушки та маслинами.

4. Форшмак з оселедця

Всього за десять хвилин ви можете приготувати варіацію на тему однієї з найпопулярніших закусок під горілку – оселедця.

Вам знадобиться

Філе оселедця – 6 шт.

2 середнього розміру цибулини

50 г вершкового масла

2 яйця

2 картоплини

Оцет або яблука сорту "антонівка" - за смаком

Пучок свіжого кропу

1 ст.л. нерафінованої рослинної олії

Свіжомелений перець

0,5 чорної хлібини – для тостів.

Цибулю наріжте дрібним кубиком, обсмажте її на вершковому маслі. Картоплю відваріть у шкірці, остудіть, наріжте дрібним кубиком. Так само подрібніть і філе оселедця та відварені курячі яйця.

Всі компоненти змішайте, додайте дрібно порізаний кріп, приперчіть, влийте нерафіновану олію та оцет. За потреби – підсоліть. Трошки примніть ложкою отриману масу і ретельно вимішайте. Викладіть у посуд – і подавайте з тостами зі свіжого чорного хліба.

5. Картопля з салом у фользі

Дуже смачна і проста закуска під горілку зі звичних інгредієнтів.

6 картоплин

100 г сала (або бекону)

2 ст.л рослинної олії

50 г твердого сиру

Картоплю ретельно вимийте, зробіть поперечні надрізи майже до кінця. У прорізи вкладіть нарізане шматочками сало. Кожну картоплину сприсніть олією, підсоліть і загорніть у фольгу. Запікайте у духовці при 200 градусах близько години. Далі дістаньте, розгорніть фольгу, притрусіть картоплю тертим сиром – і допікайте до готовності. За бажання перед подачею прикрасьте подрібненою зеленню.

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