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Перевірений рецепт універсального соусу для пасти, піци та котлет

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Відома кухар і фуд-блогерка Іля Мамедова розкрила секрет універсального томатного соусу.

Цей соус підійде до пасти, їм можна змастити тісто піци, використовувати для запіканок або просто подати з котлетами і картоплею (рецепти котлет шукайте за цим посиланням).

Отже, в каструльку з товстим дном ми перекладаємо консервовані томати, трохи розминаємо виделкою і ставимо на вогонь.

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Коли 3/4 рідини випарується, додаємо 1 чайну ложку цукру, 1 неповну чайну ложку солі, товчений часник, трохи чорного меленого перцю і 2-3 столових ложки оливкової олії.

Перемішуємо і через 2-3 хвилини робимо з маси пюре занурювальним блендером.

У готовий соус додаємо орегано і базилік (якщо соус призначений для пасти, то додайте ароматну петрушку), уварюємо на вогні ще 1-2 хвилини, потім знімаємо соус з вогню і перекладаємо в піалу для охолодження. Соус готовий!

На другій фотографії додаю одну з улюблених веселих знахідок в інтернете😆Ніже вказано рецепт універсального томатного соусу, яким заправляю пасту, змащую тісто піци, використовую для запіканок і просто подаю з котлетами і картошкой🤗. ☘️🍅Ітак, для соусу: в каструльку з товстим дном ми перекладаємо консервовані томати, трохи розминаємо виделкою і ставимо на вогонь. Як 3/4 рідини випарується, додаємо 1 ч.л. цукрового піску, 1 неповну ч.л. солі, товчений часник, трохи перцю і 2-3 ст.л оливкової олії. Перемішуємо і через 2-3 хвилини пюріруем томати занурювальним блендером. У готовий соус додаємо орегано і базилік (якщо соус призначений для пасти, то додайте ароматну петрушку🍝!), Уварюємо на вогні ще 1-2 хвилини, потім знімаємо соус з вогню і перекладаємо в піалу для охолодження. Соус готовий! 🤗🤗🤗

Допіс, Поширення Іля Апетит Мамедова 😋 (@ilyamamedova)

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