Перевірений рецепт універсального соусу для пасти, піци та котлет

Відома кухар і фуд-блогерка Іля Мамедова розкрила секрет універсального томатного соусу.

Цей соус підійде до пасти, їм можна змастити тісто піци, використовувати для запіканок або просто подати з котлетами і картоплею (рецепти котлет шукайте за цим посиланням).

Отже, в каструльку з товстим дном ми перекладаємо консервовані томати, трохи розминаємо виделкою і ставимо на вогонь.

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Коли 3/4 рідини випарується, додаємо 1 чайну ложку цукру, 1 неповну чайну ложку солі, товчений часник, трохи чорного меленого перцю і 2-3 столових ложки оливкової олії.

Перемішуємо і через 2-3 хвилини робимо з маси пюре занурювальним блендером.

У готовий соус додаємо орегано і базилік (якщо соус призначений для пасти, то додайте ароматну петрушку), уварюємо на вогні ще 1-2 хвилини, потім знімаємо соус з вогню і перекладаємо в піалу для охолодження. Соус готовий!

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