Переваги повільного харчування: озвучено головні рекомендації

Відчуття ситості, яке змушує завершити прийом їжі, приходить приблизно через 20 хвилин після початку. Механізм активується сигналами, що посилаються в мозок травною системою.

В результаті, якщо ви звикли харчуватися досить швидко, майже не пережовуючи їжу, існує ризик з'їсти набагато більше, ніж необхідно. З цієї причини дієтологи настійно рекомендують дотримуватися повільного харчування та ретельно пережовувати продукти, тим самим сповільнюючи процес споживання їжі, стверджує cucina-naturale.it.

Люди, у яких є проблеми із зайвою вагою, часто їдять занадто активно. Однак варто враховувати, що споживання погано пережованої їжі здатне призвести до перевтоми шлунку з подальшими проблемами, такими як гіперсекреція, відчуття тяжкості або повільне травлення.

Легше сказати, ніж зробити

Звикнути до повільного харчування нелегко, особливо якщо втомилися або дуже голодні. Однак, якщо ви сповнені рішучості спробувати, нижче представлений цікавий і корисний спосіб, який може в цьому допомогти.

Замініть виделку паличками

Спробуйте нарізати приготовані овочі, рибу або інші продукти дрібними шматочками. За допомогою паличок практично неможливо взяти багато їжі за один раз. Завдяки цьому не тільки подовжується тривалість прийому їжі, а й поліпшується її засвоюваність. Ба більше, порції, які можуть спершу здатися вам маленькими, наситять навіть краще, ніж раніше. При цьому не варто засмучуватися, якщо спочатку почуватиметеся ніяково. Через кілька днів, якщо ви знову почнете їсти виделкою, помітите, що наїдаєтеся меншою порцією і без будь-якого поспіху.

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