Перетворюємо звичайні спагетті на шедевр італійської кухні

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділився італійський шеф-кухар Марко Черветті.

СПАГЕТТІ ФЕГАТІНІ

Інгрідієнти

часник - 3 великих зубчики,

цибуля - 200 г,

селера - 70 г,

морква - 70 г,

розмарин - 3 г,

шавлія - 3 г,

петрушка - 30 г,

оливкова олія - 20 г,

куряча печінка - 500 г,

червоне вино - 150 г,

сіль і перець - за смаком,

томатний соус - 150 г,

спагетті - 130 г,

пармезан - 5 м

Приготування

Часник чистимо і чавимо ножем. Ріпчасту цибулю чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Моркву і селеру нарізаємо кубиком. Миємо та дрібно нарізаємо петрушку.

У сотейник наливаємо оливкову олію і нагріваємо на середньому вогні. Відправляємо в сотейник усі нарізані овочі. Листя шавлії нарізаємо і відправляємо до решти інгредієнтів. Додаємо кілька гілочок розмарину.

Обсмажуємо овочі на повільному вогні близько 5 хвилин і додаємо дрібно нарізану курячу печінку. Вливаємо в сотейник червоне вино. Додаємо сіль, перець і томатну пасту. Зменшуємо вогонь і тушкуємо страву до готовності печінки.

Відварюємо спагетті і викладаємо їх в сотейник до печінки. Перемішуємо спагетті з печінкою, посипаємо тертим пармезаном і подаємо до столу.

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