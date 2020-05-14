Перетворюємо звичайні спагетті на шедевр італійської кухні

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.
Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділився італійський шеф-кухар Марко Черветті.
СПАГЕТТІ ФЕГАТІНІ
Інгрідієнти
часник - 3 великих зубчики,
цибуля - 200 г,
селера - 70 г,
морква - 70 г,
розмарин - 3 г,
шавлія - 3 г,
петрушка - 30 г,
оливкова олія - 20 г,
куряча печінка - 500 г,
червоне вино - 150 г,
сіль і перець - за смаком,
томатний соус - 150 г,
спагетті - 130 г,
пармезан - 5 м
Приготування
Часник чистимо і чавимо ножем. Ріпчасту цибулю чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Моркву і селеру нарізаємо кубиком. Миємо та дрібно нарізаємо петрушку.
У сотейник наливаємо оливкову олію і нагріваємо на середньому вогні. Відправляємо в сотейник усі нарізані овочі. Листя шавлії нарізаємо і відправляємо до решти інгредієнтів. Додаємо кілька гілочок розмарину.
Обсмажуємо овочі на повільному вогні близько 5 хвилин і додаємо дрібно нарізану курячу печінку. Вливаємо в сотейник червоне вино. Додаємо сіль, перець і томатну пасту. Зменшуємо вогонь і тушкуємо страву до готовності печінки.
Відварюємо спагетті і викладаємо їх в сотейник до печінки. Перемішуємо спагетті з печінкою, посипаємо тертим пармезаном і подаємо до столу.
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