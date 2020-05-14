Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Перетворюємо звичайні спагетті на шедевр італійської кухні

2.3т
Читати матеріал російською

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділився італійський шеф-кухар Марко Черветті.

Перетворюємо звичайні спагетті на шедевр італійської кухні

СПАГЕТТІ ФЕГАТІНІ

Інгрідієнти

  • часник - 3 великих зубчики,

  • цибуля - 200 г,

  • селера - 70 г,

  • морква - 70 г,

  • розмарин - 3 г,

  • шавлія - 3 г,

  • петрушка - 30 г,

  • оливкова олія - 20 г,

  • куряча печінка - 500 г,

  • червоне вино - 150 г,

  • сіль і перець - за смаком,

  • томатний соус - 150 г,

  • спагетті - 130 г,

  • пармезан - 5 м

Приготування

Часник чистимо і чавимо ножем. Ріпчасту цибулю чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Моркву і селеру нарізаємо кубиком. Миємо та дрібно нарізаємо петрушку.

У сотейник наливаємо оливкову олію і нагріваємо на середньому вогні. Відправляємо в сотейник усі нарізані овочі. Листя шавлії нарізаємо і відправляємо до решти інгредієнтів. Додаємо кілька гілочок розмарину.

Обсмажуємо овочі на повільному вогні близько 5 хвилин і додаємо дрібно нарізану курячу печінку. Вливаємо в сотейник червоне вино. Додаємо сіль, перець і томатну пасту. Зменшуємо вогонь і тушкуємо страву до готовності печінки.

Відварюємо спагетті і викладаємо їх в сотейник до печінки. Перемішуємо спагетті з печінкою, посипаємо тертим пармезаном і подаємо до столу.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.

З порадами фахівця щодо того, як правильно дотримуватися водного режиму під час карантину, можна ознайомитися тут.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Кулінарні статті" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини живлення рецепти
Теги
рецепт харчування продукти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz