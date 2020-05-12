Пенне 4 сири: рецепт від Марко Черветті

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділився шеф-кухар Марко Черветті.

ПЕННЕ 4 СИРИ

Інгрідієнти

пенне - 600 гр,

бринза - 90 гр,

чеддер - 60 гр,

сир з пліснявою - 60 гр,

пармезан - 25 гр,

вершки - 200 гр,

мускатний горіх - за смаком,

чорний перець - за смаком.

Приготування

На плиту ставимо сотейник, наливаємо в нього вершки. Викладаємо у вершки бринзу і нагріваємо при постійному помішуванні до розчинення сиру. Відправляємо в сотейник сир з пліснявою. Чедер натираємо на тертці і відправляємо в сотейник до решти інгредієнтів. Додаємо мускатний горіх за смаком. Все перемішуємо і нагріваємо масу до розчинення сиру.

Паралельно в киплячій воді варимо пенне. Відварену пасту перекладаємо в сотейник до соусу, все перемішуємо і додаємо натертий на тертці пармезан. Додаємо чорний перець за смаком. Страву подаємо до столу в гарячому вигляді. Перед подачею посипаємо тертим пармезаном.

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