Пенне 4 сири: рецепт від Марко Черветті

Олена Коваленко FoodOboz 08:00, 12.05.2020

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділився шеф-кухар Марко Черветті.

ПЕННЕ 4 СИРИ

Інгрідієнти

  • пенне - 600 гр,

  • бринза - 90 гр,

  • чеддер - 60 гр,

  • сир з пліснявою - 60 гр,

  • пармезан - 25 гр,

  • вершки - 200 гр,

  • мускатний горіх - за смаком,

  • чорний перець - за смаком.

Приготування

На плиту ставимо сотейник, наливаємо в нього вершки. Викладаємо у вершки бринзу і нагріваємо при постійному помішуванні до розчинення сиру. Відправляємо в сотейник сир з пліснявою. Чедер натираємо на тертці і відправляємо в сотейник до решти інгредієнтів. Додаємо мускатний горіх за смаком. Все перемішуємо і нагріваємо масу до розчинення сиру.

Паралельно в киплячій воді варимо пенне. Відварену пасту перекладаємо в сотейник до соусу, все перемішуємо і додаємо натертий на тертці пармезан. Додаємо чорний перець за смаком. Страву подаємо до столу в гарячому вигляді. Перед подачею посипаємо тертим пармезаном.

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Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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