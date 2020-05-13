Пекучий чорний перець: чому його радять дієтологи, і кому про нього доведеться забути

Додавання в раціон чорного перцю може мати як позитивний, так і негативний вплив на загальне самопочуття людини.

Про це на сторінці в соцмережі Facebook написав дієтолог Сергій Антонюк.

Гірко-пекучий смак і сильний аромат перцю залежить від ефірних олій, присутність яких становить до 2%, і алкалоїду пиперину – його там міститься до 9%.

"Пиперин, що міститься в перці, подразнює терморецептори, чим викликає розширення судин і приплив крові, підвищуючи при цьому температуру. Це позитивно при корекції маси тіла. Треба відзначити, що перець покращує смакові якості їжі, але не провокує переїдання. Місцеву подразнювальну дію перчинок багато хто успішно застосовує в процесі відвикання від зловживання сіллю", – зазначив дієтолог.

Пиперин має імуномодулюючі властивості, має бактерицидну дію, що служить захистом від патогенних мікроорганізмів. Як зазначив дієтолог, ці властивості роблять обгрунтованим вживання перцю разом із 40-80 мл. горілки тим, хто застудився або ж перебуває в країні з сумнівним мікробіологічними статусом продуктів.

Як зазначив лікар, вдатися до такого рецепту можуть тільки ті, у кого немає індивідуальних протипоказань. Механізм дії в разі застосування такого коктейлю базується на бактерицидній дії етилового спирту і пиперину. З огляду на те, що пиперин швидко розширить судини, прискориться також і всмоктування спирту.

"При застосуванні різних препаратів і вживанні перцю, особливо любителям поперчити, треба розуміти, що швидкість всмоктування їх у кров і, відповідно, початок дії, однозначно збільшаться. Пиперин покращує секреторну функцію шлунка, стимулюючи вироблення соляної кислоти, чим корисний при гастритах зі зниженою кислотністю", – зазначив лікар.

Однак, за словами Антонюка, до вживання перцю особливо обережно треба підходити при патології шлунково-кишкового тракту, коли є підвищена кислотність у шлунку, на висоті запальних процесів в ділянці слизових порожнини рота і протягом усього шлунково-кишкового тракту. "Не підходить він при годуванні грудьми, а також маленьким дітям через вразливість слизової. При вагітності вживання перцю доцільно звести до мінімуму", – наголосив дієтолог.

Крім вищезазначених властивостей, перець чорний також багатий на вітаміни В5, В6, К.

У 100 г перцю міститься по відношенню до добової норми: калію – 53%, кальцію – 44%, магнію – 42%, заліза – 54%, марганцю – 637%, міді – 133%. За своєю харчовою цінністю перець, за словами дієтолога, без сумніву, – продукт здорового харчування, але вимагає помірності у вживанні.

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