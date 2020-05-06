Печія: які продукти потрібно виключити з раціону

Печія - поширена ознака порушення травлення, яка з'являється у тих, хто нерегулярно харчується, переїдає, а також у людей з ожирінням.

Про це на сторінці в соцмережі Facebook написала лікар-дієтолог Світлана Фус.

Печія з'являється тоді, коли кислий вміст шлунка в зворотному напрямку потрапляє в стравохід (це називається рефлюксом), викликає подразнення слизової стравоходу і проявляється у неприємному відчутті печіння або тепла різної тривалості і сили.

Як зазначила дієтолог, кислий вміст роз'їдає слизову оболонку стравоходу, і по суті, відбувається хімічний опік. У нормі цьому перешкоджає сфінктер - круговий м'яз між шлунком і стравоходом, який щільно змикається після того, як їжа потрапила в шлунок.

Дієтолог зазначила, що можна виділити дві основні причини виникнення печії: слабкість сфінктера і надмірне вироблення шлунком соляної кислоти.

Симптоми печії можуть з'явитися в силу наступних факторів:

Порушення режиму харчування: нерегулярні прийоми їжі, їжа на ходу, погане пережовування, переїдання.

Часте вживання "подразливої" їжі: смаженого, гострого, жирного, що містять кофеїн і солодких газованих напоїв, свіжої випічки й т.ін.

Шкідливі звички і фактори навколишнього середовища: паління, зловживання алкоголем, хронічний стрес

Прийом деяких медикаментів.

Захворювання органів травлення: гастрит з підвищеною кислотністю, виразкова хвороба, захворювання жовчовивідної системи та підшлункової залози.

Підвищення внутрішньочеревного тиску: носіння тісного одягу, підняття важких предметів. Шанси, що кислотний рефлюкс і печія розвинуться, збільшуються при ожирінні. За словами дієтолога, при підвищеній масі тіла виникає постійно підвищений тиск в черевній порожнині, і це послаблює нижній сфінктер стравоходу.

Вагітність - одна з причин розвитку печії у жінок в цей період життя.

Як зазначила дієтолог, щоб не провокувати появу печії, необхідно нормалізувати режим харчування, обмежити ті продукти, які дратують слизову шлунка, відмовитися від шкідливих звичок, нормалізувати вагу й т. ін.

"Рекомендую забути про переїдання; відмовитися від фізичних навантажень і положення "лежачи" після прийому їжі на 15-20 хвилин; вечеряти за 2-3 години до сну; носити вільний одяг. Список продуктів, які можуть посилювати печію, досить великий. З раціону потрібно виключити жирні і смажені страви, гострі приправи і соуси, каву, міцний чай і шоколад, газовані напої, кислі фрукти і овочі", - сказала лікар.

За словами Фус, слід прислухатися і до своїх відчуттів. Якщо ті продукти, які зазначені в списку, не провокують печію, прибирати їх з раціону не обов'язково. Потрібно стежити за їх кількістю і частотою вживання. Під час вагітності, для попередження появи печії, можна дещо зменшити обсяг їжі на кожний прийом і збільшити їх частоту. А також стежити за тим, які продукти провокують печію.

"Боротися з печією медикаментами або народними засобами самостійно не варто. І хоча в аптеках є багато засобів, здатних зменшити симптоми захворювання, їх тривале застосування буде небезпечним для здоров'я. Печія - найчастіше тимчасова хвороба. Але якщо вона виникає багаторазово і регулярно - це тривожний сигнал. Тоді необхідна консультация лікаря, обстеження і лікування причини печії, оскільки ефективному лікуванню має передувати правильно поставлений діагноз", - підкреслила лікар.

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