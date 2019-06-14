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Печиво з трьох інгредієнтів за 10 хвилин: найпростіший рецепт підірвав мережу

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Смачне пісочне печиво можна швидко приготувати за допомогою всього трьох інгредієнтів, які завжди є на кухні будь-якої господині.

Відповідний рецепт було опубліковано на Taste of Home, він поставив один з рекордів переглядів в 2019 році.

Відзначається, що для приготування порції печива потрібно взяти чашку м'якого масла, половину склянки цукру і дві склянки борошна.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak простий рецепт приготування брауні з шоколадом.

Духовку треба розігріти до 325 градусів, збити масло і цукор, після чого поступово додавати до них борошно. Тісто потрібно утрамбувати в деко, поколоти виделкою, випікати 30-35 хвилин до світло-коричневого кольору.

Ще теплим блюдо треба порізати на 16 шматочків, дати охолонути, за бажанням посипати цукровою пудрою або прикрасити будь-яким іншим чином.

Печиво з трьох інгредієнтів за 10 хвилин: найпростіший рецепт підірвав мережу

Так, печиво вимагає близько 10 хвилин на приготування і півгодини на випікання, а калорійність страви становить 183 ккал на один шматочок.

Раніше OBOZREVATEL.Smak писав, як приготувати ідеальне шоколадне печиво.

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