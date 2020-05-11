Печиво, яке піднімає настрій: унікальний рецепт

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули популярності в період карантину.

Своїм фірмовим рецептом на сторінці в соцмережі Facebook поділилася лікар-дієтолог Олена Юдіна.

"Краще їжте солодощі! Вони допомагають нашому організму у великій кількості виробляти серотонін, той самий гормон щастя, який і відповідає за гарний настрій, а також підвищує рівень ендорфінів. А ендорфіни - здатні знизити біль, зменшити почуття страху або просто зробити людину щасливою. Їх основна функція - створення "подушки безпеки" для нервової системи. Одним словом - готуймо правильні ласощі і заспокоюємо свою нервову систему в період карантину", - написала дієтолог.

КОКОСОВЕ ПЕЧИВО

Інгрідієнти

борошно пшеничне цільнозернове або будь-яке інше - 100 гр,

стружка кокосова - 100 гр,

банани - 2 шт,

сметана - 3 ст.л,

масло дхі або кокосове масло - 3 ст.л,

сіль - дрібка,

сода - 0,5 ч.л,

сік лимона - 2 ч.л,

ваніль - за смаком і бажанням.

Приготування

Банани потрібно очистити і розім'яти виделкою або скористатися блендером. Додаємо всі інші інгредієнти і добре вимішуємо тісто. Духовку заздалегіть розігріваємо. Деко застиляємо пергаментом. Мокрими руками формуємо кульки і розплющивши їх викладаємо на деко. Випікаємо печиво 20-25 хвилин при температурі 180 С.

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