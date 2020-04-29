Печінка з маринованими цукіні від відомого кухаря

Олена Коваленко FoodOboz 08:00, 29.04.2020

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Рецептом печінки з цукіні в Youtube поділився італійський кухар Марко Черветті.

ПЕЧІНКА З МАРИНОВАНИМИ ЦУКІНІ

Інгрідієнти

  • кабачки (цукіні) - 120 г,

  • яловича печінка - 200 г,

  • сік лимона - 0,5 шт,

  • сіль - 1 г,

  • перець - 1 г,

  • свіжа м'ята - 10 г,

  • оливкова олія - 10 г,

  • олія для фритюру - 0,5 л,

  • панірувальні сухарі - 100 г,

  • яйце - 1 шт,

  • борошно - 100 г.

Приготування

Для початку замаринуйте цукіні. Для цього наріжте їх кружечками, додайте сік половини лимона, сіль, перець, свіжу м'яту, оливкову олію, перемішайте і залиште маринуватися на 15 хвилин.

Печінку миємо, витираємо паперовим рушником. Видаляємо усі плівки, після чого нарізаємо печінку тонкими смужками.

Нарізану соломкою печінку обвалюємо у борошні, після чого кожен шматочок опускаємо в миску зі збитим яйцем. З миски з яйцем шматочки печінки кладемо в тарілку з панірувальними сухарями.

У каструлі підігрійте олію для фритюру. Смажимо печінку у фритюрі до золотавого кольору. У разі необхідності додаємо мелений перець і сіль за смаком. Смажену у фритюрі печінку подаємо з маринованими цукіні.

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Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтолог і його сім'я. З фірмовим рецептом від дієтолога можна ознайомитися тут.

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