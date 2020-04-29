Печінка з маринованими цукіні від відомого кухаря
OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.
Рецептом печінки з цукіні в Youtube поділився італійський кухар Марко Черветті.
ПЕЧІНКА З МАРИНОВАНИМИ ЦУКІНІ
Інгрідієнти
кабачки (цукіні) - 120 г,
яловича печінка - 200 г,
сік лимона - 0,5 шт,
сіль - 1 г,
перець - 1 г,
свіжа м'ята - 10 г,
оливкова олія - 10 г,
олія для фритюру - 0,5 л,
панірувальні сухарі - 100 г,
яйце - 1 шт,
борошно - 100 г.
Приготування
Для початку замаринуйте цукіні. Для цього наріжте їх кружечками, додайте сік половини лимона, сіль, перець, свіжу м'яту, оливкову олію, перемішайте і залиште маринуватися на 15 хвилин.
Печінку миємо, витираємо паперовим рушником. Видаляємо усі плівки, після чого нарізаємо печінку тонкими смужками.
Нарізану соломкою печінку обвалюємо у борошні, після чого кожен шматочок опускаємо в миску зі збитим яйцем. З миски з яйцем шматочки печінки кладемо в тарілку з панірувальними сухарями.
У каструлі підігрійте олію для фритюру. Смажимо печінку у фритюрі до золотавого кольору. У разі необхідності додаємо мелений перець і сіль за смаком. Смажену у фритюрі печінку подаємо з маринованими цукіні.
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