Печемо млинці правильно

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Сьогодні ми нагадаємо вам кілька простих правил приготування ідеальних млинців.

Борошно

Борошно для млинців обов'язково потрібно просівати. Чим краще просіяне борошно, тим більш ніжними будуть ваші млинці.

Молоко

Молоко для тіста обов'язково має бути теплим. В жодному разі не використовуйте холодне молоко, також не варто використовувати занадто гаряче молоко. Нагріваємо молоко приблизно до 40-43 градусів.

Олія

Обов'язково додайте до тіста рослинну олію. Це дасть можливість пекти млинці на сухій сковороді. Млинці, які смажатьс я на сухій сковороді, виходять менш жирними.

Сковорода

Тісто для першого млинця наливайте тільки на розпечену сковороду. Якщо ви наллєте тісто на холодну або теплу сковороду, ваш млинець обов'язково пристане до сковороди.

Товщина

Якщо ваші млинці виходять дуже товстими, значить ви замісили занадто густе тісто. Виправити ситуацію можна, додавши в тісто трохи теплого молока або води. Вливаємо в тісто трохи рідини і перемішуємо масу.

Якщо ж, навпаки, у вас занадто рідке тісто - додайте кілька ложок борошна і ще все раз все збийте.

Цукор

Цукор додайте дуже акуратно: зайвий цукор зробить тісто жорстким. Якщо ви перестарайтеся з цукром, млинці можуть вийти відверто "гумовими".

Час

Готове тісто в ідеалі має постояти при кімнатній температурі хоча б 20 хвилин. За цей час тісто встигне як слід відпочити, і з ним буде легше працювати. Млинці з такого тіста будуть більш ніжними і м'якими.

Мінералка

Якщо ви хочете, щоб ваші млинці були з дірочками, приготуйте їх на мінеральній газованій воді.

Еластичність

Якщо ваші млинці рвуться, значить, ви приготувати не еластичне тісто. Ситуацію можна врятувати, додавши до тіста трохи окропу.

Яйця

Не додавайте у тісто яйця з холодильника. Залиште їх на 30 хвилин при кімнатній температурі, щоб вони встигли нагрітися.

Кількість

Починаючі господині помилково вважають, що чим більше яєць у тісті - тим краще, бо яйця зроблять тісто більш пружним і млинці не будуть рватися. Це не так. Зайві яйця зроблять тісто жорстким.

Вінчик

Не збивайте тісто для млинців за допомогою міксера. Млинці, приготовлені з тіста, збитого кухонним вінчиком або звичайною виделкою, виходять більш ніжними, в той час як млинці з тіста, збитого за допомогою міксера, будуть більш жорсткими.

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