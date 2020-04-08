12 великодніх пасок. Рецепт 2: старовинний

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти пасок.

Щодня ми будемо представляти вашій увазі нові варіанти приготування традиційної випічки до святкового столу.

OBOZREVATEL вдячний за рецепт Ганні Чижовій.

ПАСКА ЗА СТАРОВИННИМ РЕЦЕПТОМ

Складові:

дріжджі пресовані - 50 гр,

молоко - 600 мл.,

кефір - 1 склянка,

борошно - 5-7 склянок,

цукор - 1,5 склянки,

сіль - 1 ч.л.,

яйця - 4 шт,

родзинки - 100 гр,

маргарин - 100 гр,

вершкове масло - 50 гр,

ванілін - 1 пакетик

Приготування:

У миску кладемо пресовані дріжджі. Додаємо 100 мл. теплої води, 2 ложки цукру і 2 столові ложки борошна. Все перемішуємо і залишаємо на столі на 20 хвилин, щоб дріжджі почали працювати.

Тепер у велику каструлю вливаємо склянку кефіру і 600 мл. молока. Підігріваємо вміст каструлі до теплого стану, після чого всипаємо третю частину борошна, столову ложку цукру і чайну ложку солі. Перемішуємо молоко з борошном і цукром і вливаэмо в каструлю дріжджову масу. Перемішуємо опару і прибираємо в тепле місце на 40-50 хвилин.

Тепер в невелику миску насипаємо 1,5 склянки цукру. Додаємо туди 4 яйця і перемішуємо цукор з яйцями. У сотейнику топимо до рідкого стану 100 гр. маргарину і 50 гр. вершкового масла.

У каструлю з опарою додаємо яйця з цукром. Вливаємо в цю масу масло і маргарин. Додаємо добре промиті родзинки і ванілін. Додаємо решту борошна.

Вимішуємо тісто не менше 5-8 хвилин. Вимішане тісто прибираємо в тепле місце і залишаємо на півтори години, щоб воно як слід підійшло.

Готове тісто викладаємо у форми таким чином, щоб воно займало лише третю частину всього обсягу форми. Ми залишаємо тісто в формі на годину-півтори.

Через зазначений час форми із заготовками відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів. Час випікання буде коливатися від 25 хвилин для маленьких пасок вагою 150-200 грамів до 50 хвилин для випічки вагою 400-500 грамів.

Готові паски виймаємо з духовки і після охолодження поливаємо глазур'ю.

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