12 великодніх пасок. Рецепт 3: бабусин

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти пасок.

Ми представляємо вашій увазі новий варіант приготування традиційної випічки до святкового столу.

OBOZREVATEL вдячний за рецепт каналу "Кулінаримо з Тетяною".

ПАСКА ЗА БАБУСИНИМ РЕЦЕПТОМ

Складові:

Молоко - 100 мл,

Дріжджі - 25 гр,

Цукор - 200 гр,

Борошно - 550 гр,

Сметана - 100 гр,

Вершкове масло - 100 гр,

Яйця - 2 шт,

Рослинна олія - 3 ст. л.,

Сіль - 0,5 ч. л.

Ваніль - за смаком

Коньяк - 2 ст. л.,

Куркума - 1 ч. л.,

Сушена журавлина - 70 гр,

Родзинки - 60 гр,

Цукати - 70 гр,

Цукрова пудра - 100 гр,

Сік лимона - 1 ч. л.

Желатин - 0,5 ч. л.

Приготування:

У тепле молоко додаємо пресовані дріжджі і одну столову ложку цукру. Все ретельно перемішуємо до повного розчинення дріжджів і всипаємо у цю суміш 3 столові ложки борошна. Знову все перемішуємо і залишаємо опару в теплому місці на 20-30 хвилин.

Тепер у велику глибоку миску вбиваємо два яйця. Додаємо цукор, сіль та ванілін. Також можна використовувати ванільний цукор. Збиваємо цю масу за допомогою міксера до появи пишної піни. Як тільки-но маса побілшаіє, додаємо розтоплене вершкове масло та сметану. Також вливаємо 2 столові ложки коньяку і всипаємо одну чайну ложку куркуми.

Тепер за допомогою міксера збиваємо масу до однорідного стану. Вливаємо в цю масу опару і обережно все перемішуємо лопаткою.

У велику миску просіваємо борошно, після чого вливаємо в нього наше рідке тісто. Все як слід перемішуємо.

Потім посипаємо стіл борошном і вимішуємо тісто вже на столі. Як тільки-но маса почне збиратися в ком, додаємо рослинну олію і ретельно вмішуємо її в тісто. Вимішуємо тісто не менше 10 хвилин, після чого викладаємо його в миску, накриваємо рушником і прибираємо в тепле місце на дві години.

Через дві години викладаємо тісто на стіл і розтягуємо його руками. Добре промиті та просушені родзинки змішуємо з двома ложками борошна і викладаємо на розтягнуте тісто. Тепер додаємо цукати. Складаємо тісто у вигляді конверта, так щоб начинка опинилася усередині і добре все вимішуємо.

Готове тісто ділимо на порції і викладаємо в підготовлені форми. Накриваємо форми з тістом плівкою або рушником і залишаємо в теплому місці на півтори години.

Відправляємо паски в духовку, розігріту до 180 градусів. Приблизний час випікання становитиме 30-40 хвилин.

Остиглі паски виймаємо з форм. Тепер приготуємо глазур на желатині. Беремо желатин, додаємо ложку води і залишимо набухати на 10 хвилин. У каструлі змішуємо 100 грамів цукрової пудри, 2 столові ложки води і чайну ложку лимонного соку. Все перемішуємо, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Як тільки-но сироп закипить, прибираємо каструлю з вогню, додаємо набряклий желатин і знову все перемішуємо. Відразу ж збиваємо масу міксером не менше 4 хвилин.

Поливаємо глазур'ю остиглі паски і за бажанням посипаємо їх цукатами або кондитерською присипкою.

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