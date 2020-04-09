12 великодніх пасок. Рецепт 3: бабусин

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти пасок.
Ми представляємо вашій увазі новий варіант приготування традиційної випічки до святкового столу.
OBOZREVATEL вдячний за рецепт каналу "Кулінаримо з Тетяною".
ПАСКА ЗА БАБУСИНИМ РЕЦЕПТОМ
Складові:
Молоко - 100 мл,
Дріжджі - 25 гр,
Цукор - 200 гр,
Борошно - 550 гр,
Сметана - 100 гр,
Вершкове масло - 100 гр,
Яйця - 2 шт,
Рослинна олія - 3 ст. л.,
Сіль - 0,5 ч. л.
Ваніль - за смаком
Коньяк - 2 ст. л.,
Куркума - 1 ч. л.,
Сушена журавлина - 70 гр,
Родзинки - 60 гр,
Цукати - 70 гр,
Цукрова пудра - 100 гр,
Сік лимона - 1 ч. л.
Желатин - 0,5 ч. л.
Приготування:
У тепле молоко додаємо пресовані дріжджі і одну столову ложку цукру. Все ретельно перемішуємо до повного розчинення дріжджів і всипаємо у цю суміш 3 столові ложки борошна. Знову все перемішуємо і залишаємо опару в теплому місці на 20-30 хвилин.
Тепер у велику глибоку миску вбиваємо два яйця. Додаємо цукор, сіль та ванілін. Також можна використовувати ванільний цукор. Збиваємо цю масу за допомогою міксера до появи пишної піни. Як тільки-но маса побілшаіє, додаємо розтоплене вершкове масло та сметану. Також вливаємо 2 столові ложки коньяку і всипаємо одну чайну ложку куркуми.
Тепер за допомогою міксера збиваємо масу до однорідного стану. Вливаємо в цю масу опару і обережно все перемішуємо лопаткою.
У велику миску просіваємо борошно, після чого вливаємо в нього наше рідке тісто. Все як слід перемішуємо.
Потім посипаємо стіл борошном і вимішуємо тісто вже на столі. Як тільки-но маса почне збиратися в ком, додаємо рослинну олію і ретельно вмішуємо її в тісто. Вимішуємо тісто не менше 10 хвилин, після чого викладаємо його в миску, накриваємо рушником і прибираємо в тепле місце на дві години.
Через дві години викладаємо тісто на стіл і розтягуємо його руками. Добре промиті та просушені родзинки змішуємо з двома ложками борошна і викладаємо на розтягнуте тісто. Тепер додаємо цукати. Складаємо тісто у вигляді конверта, так щоб начинка опинилася усередині і добре все вимішуємо.
Готове тісто ділимо на порції і викладаємо в підготовлені форми. Накриваємо форми з тістом плівкою або рушником і залишаємо в теплому місці на півтори години.
Відправляємо паски в духовку, розігріту до 180 градусів. Приблизний час випікання становитиме 30-40 хвилин.
Остиглі паски виймаємо з форм. Тепер приготуємо глазур на желатині. Беремо желатин, додаємо ложку води і залишимо набухати на 10 хвилин. У каструлі змішуємо 100 грамів цукрової пудри, 2 столові ложки води і чайну ложку лимонного соку. Все перемішуємо, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Як тільки-но сироп закипить, прибираємо каструлю з вогню, додаємо набряклий желатин і знову все перемішуємо. Відразу ж збиваємо масу міксером не менше 4 хвилин.
Поливаємо глазур'ю остиглі паски і за бажанням посипаємо їх цукатами або кондитерською присипкою.
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