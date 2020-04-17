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Пропонуємо серію авторських рецептів.

Своїм рецептом ділиться фуд-блогер Ольга Матвій.

ПАСКА ВІД ОЛЬГИ МАТВІЙ

Інгредієнти

борошно - 1 кг,

сухі дріжджі - 15 гр,

молоко - 500 мл,

вершкове масло - 100 гр,

рослинна олія - 30 мл,

горілка - 3 ст. л,

сметана - 200 мл,

сіль - 1 ч.л,

яйця - 5 шт,

цукор - 400 гр,

ванільний цукор - 4 ч.л.

крохмаль - 1 ч.л.

Декор

білок - 3 шт,

цукор 9 ст. л.

Приготування

1 кг просіяного борошна пересипаємо у велику ємність. Додаємо сухі дріжджі і перемішуємо їх з борошном. Вливаємо в борошно тепле молоко.

Додаємо розтоплене вершкове масло і 30 мл. рослинної олії. Вливаємо 3 столові ложки горілки і сметану. Додаємо чайну ложку солі.

Тепер беремо п'ять яєць і відокремлюємо білки від жовтків. Білки збиваємо міксером до стійких піків і додаємо в каструлю до основних інгредієнтів.

Збиваємо жовтки з цукром та ваніліном. Вливаємо жовткову масу до основних інгредієнтів і замішуємо тісто. Накриваємо тісто кришкою або харчовою плівкою і прибираємо в тепле місце на дві години.

Через дві години обминаємо тісто і додаємо промиті і просушені родзинки. Обов'язково додайте в родзинки ложку крохмалю.

Перемішуємо родзинки з тістом і даємо тісту підійти. Коли тісто підніметься втретє, змащуємо руки олією і обминаємо його. Розкладаємо тісто в форми, таким чином, щоб воно займало не більше половини форми. Ми залишаємо тісто у формах ще на одну годину.

Відправляємо форми з пасками в духовку, розігріту до 180 градусів. Приблизний час випікання від 40 до 50 хвилин. Готовність паски перевіряємо дерев'яною шпажкою. Остиглі паски прикрашаємо глазур'ю.

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