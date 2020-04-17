OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами великодньої випічки.
Пропонуємо серію авторських рецептів.
Своїм рецептом ділиться фуд-блогер Ольга Матвій.
ПАСКА ВІД ОЛЬГИ МАТВІЙ
Інгредієнти
борошно - 1 кг,
сухі дріжджі - 15 гр,
молоко - 500 мл,
вершкове масло - 100 гр,
рослинна олія - 30 мл,
горілка - 3 ст. л,
сметана - 200 мл,
сіль - 1 ч.л,
яйця - 5 шт,
цукор - 400 гр,
ванільний цукор - 4 ч.л.
крохмаль - 1 ч.л.
Декор
білок - 3 шт,
цукор 9 ст. л.
Приготування
1 кг просіяного борошна пересипаємо у велику ємність. Додаємо сухі дріжджі і перемішуємо їх з борошном. Вливаємо в борошно тепле молоко.
Додаємо розтоплене вершкове масло і 30 мл. рослинної олії. Вливаємо 3 столові ложки горілки і сметану. Додаємо чайну ложку солі.
Тепер беремо п'ять яєць і відокремлюємо білки від жовтків. Білки збиваємо міксером до стійких піків і додаємо в каструлю до основних інгредієнтів.
Збиваємо жовтки з цукром та ваніліном. Вливаємо жовткову масу до основних інгредієнтів і замішуємо тісто. Накриваємо тісто кришкою або харчовою плівкою і прибираємо в тепле місце на дві години.
Через дві години обминаємо тісто і додаємо промиті і просушені родзинки. Обов'язково додайте в родзинки ложку крохмалю.
Перемішуємо родзинки з тістом і даємо тісту підійти. Коли тісто підніметься втретє, змащуємо руки олією і обминаємо його. Розкладаємо тісто в форми, таким чином, щоб воно займало не більше половини форми. Ми залишаємо тісто у формах ще на одну годину.
Відправляємо форми з пасками в духовку, розігріту до 180 градусів. Приблизний час випікання від 40 до 50 хвилин. Готовність паски перевіряємо дерев'яною шпажкою. Остиглі паски прикрашаємо глазур'ю.
Також OBOZREVATEL опублікував рецепт паски зі сметаною. З цим рецептом можна ознайомитися тут.
З рецептом паски за старовинним рецептом ви можете ознайомитися тут.
Також OBOZREVATEL опублікував рецепт паски за бабусиним рецептом. З цим рецептом можна ознайомитися тут.
З рецептом сирної паски можна ознайомитися тут.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "рецепти" на сайті "OBOZREVATEL".