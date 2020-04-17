Паска краффін від Люди Ізі Кук

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Пропонуємо серію авторських рецептів.

Своїм рецептом ділиться фуд-блогер Люда Ізі Кук.

ПАСКА КРАФФІН

Інгредієнти

борошно - 650г,

молоко - 200 мл,

дріжджі сухі - 12 г,

яйця (великі) - 2 шт,

яєчні жовтки - 3 шт,

цукор тростинний - 120 г,

сіль - ¼ ч.л,

сік апельсина - 50 мл,

екстракт ванілі - 1 ч.л,

цедра 1 лимона,

цедра 1 апельсина,

мед - 30 г,

масло вершкове - 80 г,

масло вершкове для шарування тіста - 50 г.

Пісочна крихта

борошно - 120 г,

цукор - 120 г,

вершкове масло - 60 г,

родзинки - 200 г,

чорниця - 80 г,

апельсинові цукати - 80 м

Приготування

У тепле молоко всипати 1 столову ложку цукру і додати сухі дріжджі. Все добре перемішати і залишити підходити на 5-7 хвилин до утворення пишної шапочки.

У миску розбити 2 яйця і 3 жовтки, всипати цукор та сіль. Все добре збити міксером до пишної світлої маси. У чисту суху миску просіяти більшу частину борошна, зробити заглиблення і додати дріжджі, що підійшли.

Потім додати збиті з цукром яйця, натуральний апельсиновий сік, цедру апельсина, цедру лимона, екстракт ванілі (або ванільний цукор) і мед. Замісити тісто, додаючи борошно, що залишилося. Влити розтоплене вершкове масло і продовжувати вимішувати тісто.

Вимішувати тісто на столі доки воно не стане еластичним і не перестане прилипати до рук без додавання зайвого борошна. Вимішувати тісто приблизно 15 хвилин.

Перекласти в миску, змащену невеликою кількістю олії, накрити харчовою плівкою і залишити підніматися в теплому місці на 1 годину. Тісто має збільшитися в 2 рази.

Підготувати пісочну крихту: змішати борошно, цукор і вершкове масло. Все перетерти в крихту і поставити в холодильник.

Тепер потрібно підготувати роз'ємні форми для випікання пасок, попередньо виклавши і збільшивши висоту форм пергаментним папером. Все добре змастити вершковим маслом. Тісто розділити на дві рівні частини.

Потім треб зібрати їх в кулю, накрити плівкою і залишити ще на 5 хвилин. На поверхні, посипаній борошном, розкачати тісто в дуже тонкий пласт до 2 мм. Потім змастити вершковим маслом, посипати пісочною крихтою і цукатами. Загорнути тесто в щільний рулет, накрити харчовою плівкою. Так само робимо другий рулет.

Кожен рулет розрізати в довжину гострим ножем навпіл. З кожної смуги закрутити паску так, щоб розріз тіста дивився назовні і всі шари було видно. Спочатку сформувати дно паски, а потім зробити красиву вершину і акуратно перекласти тісто у форму. Накрити і відправити на расстоювання на 1 годину.

Випікати розігрітій до 200 градусів духовці 5-7 хвилин. Потім зменшуємо температуру до 180 градусів і випікаємо ще 30-35 хвилин. Готовність паски перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо паска готова - шпажка буде сухою. Остигнлі паски прикрасити цукровою пудрою".

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