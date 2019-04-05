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Паска а-ля Панеттоне: покроковий рецепт від відомого кулінара

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Український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом паски а-ля Панеттоне.

"У кожної господині є свій рецепт паски, але я вважаю, що чим більше варіантів, тим краще. Цього разу я вирішив трохи пофантазувати на тему італійського різдвяного хліба. Паска а-ля Панеттоне проста в приготуванні і завжди чудово виходить, якщо дотримуватись інструкцій. У цьому рецепті я використовував родзинки, але ви можете замінити їх будь-якими сушеними фруктами. Упевнений, що цей рецепт знайде своє місце на вашому великодньому столі", — розповів кухар у своєму блозі (відео дивіться нижче).

Інгредієнти:

Паска а-ля Панеттоне: покроковий рецепт від відомого кулінара

Паска а-ля Панеттоне

Фото: klopotenko.com

  • 600 г борошна

  • 1 пакет дріжджів

  • 150 г цукру

  • 1/2 ч.л. солі

  • 120 мл йогурту

  • 220 мл води

  • 1 ст.л. цедри апельсина

  • 50 г вершкового масла

  • 1 ст.л. маку

  • 2 шт. жовтків

  • 100 г родзинок

  • 10 г ванільного цукру

  • 1 ст.л. молока

  • 2-3 ст.л. соку лимона

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Спосіб приготування:

Просійте борошно через сито. Далі в невеликій місткості змішайте дріжджі з теплою водою, ванільним цукром і половиною звичайного цукру. Накрийте кухонним рушником і залиште на 20 хвилин.

Змішайте в мисці 2 яєчних жовтки з рештою цукру, йогуртом, вершковим маслом і сіллю. Додайте тонко натерту апельсинову цедру і мак. Добре перемішайте лопаткою до отримання однорідної маси.

Додайте до суміші дріжджі, акуратно перемішайте і почніть додавати борошно невеликими пропорціями. Готове тісто викладіть у велику миску, змащену рафінованою соняшниковою олією. Накрийте рушником і поставте в тепле місце на годину-півтори.

Далі змішайте родзинки з цукровою пудрою — додайте їх в тісто. Розділіть тісто і розкладіть його по формах (заповнюйте не більше ніж на третину), накрийте рушником і також поставте в тепле місце на годину-півтори. За цей час тісто має піднятися до країв форми. Змастіть верхівки сумішшю одного жовтка з 1 ст.л. молока.

Розігрійте духовку до 180 градусів, і випікайте паски протягом 30-45 хвилин. Готові паски дістаньте і дайте їм охолонути. Потім покрийте глазур'ю з суміші цукрової пудри і лимонного соку. Посипте зверху тонкими часточками апельсинової цедри.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом бананового хліба з лимонним морозивом.

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Особа
Євген Клопотенко
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