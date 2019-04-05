Паска а-ля Панеттоне: покроковий рецепт від відомого кулінара

Український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом паски а-ля Панеттоне.
"У кожної господині є свій рецепт паски, але я вважаю, що чим більше варіантів, тим краще. Цього разу я вирішив трохи пофантазувати на тему італійського різдвяного хліба. Паска а-ля Панеттоне проста в приготуванні і завжди чудово виходить, якщо дотримуватись інструкцій. У цьому рецепті я використовував родзинки, але ви можете замінити їх будь-якими сушеними фруктами. Упевнений, що цей рецепт знайде своє місце на вашому великодньому столі", — розповів кухар у своєму блозі (відео дивіться нижче).
Інгредієнти:
Паска а-ля Панеттоне
Фото: klopotenko.com
600 г борошна
1 пакет дріжджів
150 г цукру
1/2 ч.л. солі
120 мл йогурту
220 мл води
1 ст.л. цедри апельсина
50 г вершкового масла
1 ст.л. маку
2 шт. жовтків
100 г родзинок
10 г ванільного цукру
1 ст.л. молока
2-3 ст.л. соку лимона
Спосіб приготування:
Просійте борошно через сито. Далі в невеликій місткості змішайте дріжджі з теплою водою, ванільним цукром і половиною звичайного цукру. Накрийте кухонним рушником і залиште на 20 хвилин.
Змішайте в мисці 2 яєчних жовтки з рештою цукру, йогуртом, вершковим маслом і сіллю. Додайте тонко натерту апельсинову цедру і мак. Добре перемішайте лопаткою до отримання однорідної маси.
Додайте до суміші дріжджі, акуратно перемішайте і почніть додавати борошно невеликими пропорціями. Готове тісто викладіть у велику миску, змащену рафінованою соняшниковою олією. Накрийте рушником і поставте в тепле місце на годину-півтори.
Далі змішайте родзинки з цукровою пудрою — додайте їх в тісто. Розділіть тісто і розкладіть його по формах (заповнюйте не більше ніж на третину), накрийте рушником і також поставте в тепле місце на годину-півтори. За цей час тісто має піднятися до країв форми. Змастіть верхівки сумішшю одного жовтка з 1 ст.л. молока.
Розігрійте духовку до 180 градусів, і випікайте паски протягом 30-45 хвилин. Готові паски дістаньте і дайте їм охолонути. Потім покрийте глазур'ю з суміші цукрової пудри і лимонного соку. Посипте зверху тонкими часточками апельсинової цедри.
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