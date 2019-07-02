Пасажира жахнула страва в літаку

Британець обрушився навалом критики на адресу British Airways після того, як під час польоту в Лондон йому під виглядом курки з овочами в соусі подали абсолютно "огидну" страву.

Про це повідомляє The Sun.

Пасажир британських авіаліній Ерік Бухер, що прямував з Техасу в Лондон рейсом вартістю в 700 фунтів, поскаржився в мережі на страву, яку йому подали на рейсі.

"Я хотів би сказати, що це виглядало жахливо і мало" приємний "смак. Я вважав, що British Airways надає послуги високого класу, а мене нагодували по суті собачим кормом", - зазначив він.

За словами Бухера, на борту літака йому вдалося скуштувати щось схоже на курку з овочами в вершковому соусі і іншу дивну страву, якв виглядає так, ніби вонв було "викопана зі ставка".

На зворотному рейсі він зробив ще одне фото курки і овочів в соусі, зазначивши, що ресторанне обслуговування авіакомпанії як і раніше залишає бажати кращого.

"Турботливі British Airways. Продовжуйте так, і ви ніколи не отримаєте зірку Мішлена", - наостанок пожартував бізнесмен.

Представник компанії, реагуючи на інцидент, висловив жаль, однак додав, що British Airways пишається якістю своїх страв, інвестувавши значну кількість грошових коштів в розвиток ресторанного обслуговування на бортах літаків.

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