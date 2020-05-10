Пандемія робить з англійців вегетаріанців

Британська благодійна організація Vegan Society провела опитування 3682 чоловік і встановила, що через епідемію коронавируса 20 відсотків британців відмовилися від вживання м'яса.

Як вважають фахівці, ці результати свідчать не тільки про зміну споживчих звичок в умовах пандемії, але й те, як люди адаптують свій раціон харчування в зв'язку з нестачею різних продуктів в супермаркетах.

tumix.ru

Наприклад, 41 відсоток людей, які відмовилися від м'яса чи молочних продуктів, зробили це через дефіцит цих продуктів в супермаркетах. А 43 відсотки зробили усвідомлений вибір, дбаючи про власне здоров'я, навколишнього середовища і тварин.

Деякі люди стали їсти менше м'яса через його дорожнечу, але при цьому 15 відсотків британців вважають за краще м'яса рослинні альтернативи через фінансову скруту. Також активісти веганскої організації з'ясували, що багато хто з опитаних вперше купували веганські продукти харчування, такі як мигдальне молоко, соєве молоко і ковбаси на рослинній основі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім часом, на хвилі масового захоплення ЗСЖ стали дуже популярні нові типи харчування, до яких багато хто вдається в надії скинути зайву вагу.

Однак, як стверджують дієтологи, далеко не всі типи харчування є корисними, а деякі можуть завдати непоправної шкоди здоров'ю.