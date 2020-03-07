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Пальчики оближеш! Святковий рецепт грецького салату з куркою

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Звичний грецький салат можна перетворити в дуже смачну страву, варто лише внести деякі корективи в стандартний рецепт.

FoodOboz знайшов вдалий варіант приготування такого салату, який якнайкраще впишеться в святкове меню будь-якого торжества – від масштабного сімейного застілля до тихої романтичної вечері тет-а-тет.

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У чому ж відмінність від звичайного рецепту? Справа у тому, що в новому "Грецькому" до класичних інгредієнтів у вигляді овочів і сиру додаються куряча грудка і пшеничні сухарики.

Детальний відеорецепт цієї красивої і ситної страви доступний тут: Грецький салат з куркою.

Салат грецький з куркою

Салат грецький з куркою

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Тема
рецепти
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свято салат їжа
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