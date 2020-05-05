Оздоровлюємося на карантині: веганський напій для зміцнення імунітету

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які снабули популярності в період карантину.

Своїм рецептом в Instagram поділився фуд-блогер, веган Михайло Vegan.

НАПІЙ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ІМУНІТЕТУ

Інгрідієнти

рисове немолоко - 500 мл,

кленовий сироп - 2 ст. л,

куркума - 1 ч.л,

кориця - 0,5 ч.л,

ванільний екстракт - 0,5 ч.л,

мелений імбир - 1/4 ч.л,

мелений перець - дрібка.

Приготування

Наливаємо в каструлю немолоко і кленовий сироп. Додаємо куркуму, ванільний екстракт, імбир, корицю і мелений перець. Все перемішуємо. Нагріваємо масу на середньому вогні близько 3-5 хвилин, але не доводимо до кипіння. Піддаємо напій в теплому вигляді. Готовий напій можна зберігати в холодильнику протягом 3-4 днів.

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