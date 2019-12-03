Оригінальний рецепт смачних сирників

Навіть найбільш вогкий і холодний ранок однозначно стане добрішим, якщо почати його з теплих сирників.
FoodOboz пропонує вам оригінальний рецепт їх приготування на дріжджах.
Відзначається, що класичні сирники готуються на базі яєць, манки або муки, спецій і, власне, самого сиру. Але існує і сотні способів урізноманітнити блюдо, додаючи в нього різні "родзинки".
Можна використовувати ягоди і овочі, наприклад, приготувати сирники з гарбузом, а можна спробувати зробити їх на дріжджах, - хоча це займе більше часу, такий повітряний і ніжний сніданок Вам обов'язково сподобається.
Дивіться покроковий рецепт приготування сирників на дріжджах з фото процесу за цим посиланням.
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