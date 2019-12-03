Оригінальний рецепт смачних сирників

Навіть найбільш вогкий і холодний ранок однозначно стане добрішим, якщо почати його з теплих сирників.

FoodOboz пропонує вам оригінальний рецепт їх приготування на дріжджах.

Новини Рецепт оригінального десерту на Новий рік 2020

Відзначається, що класичні сирники готуються на базі яєць, манки або муки, спецій і, власне, самого сиру. Але існує і сотні способів урізноманітнити блюдо, додаючи в нього різні "родзинки".

Можна використовувати ягоди і овочі, наприклад, приготувати сирники з гарбузом, а можна спробувати зробити їх на дріжджах, - хоча це займе більше часу, такий повітряний і ніжний сніданок Вам обов'язково сподобається.

Дивіться покроковий рецепт приготування сирників на дріжджах з фото процесу за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт чудового печива на Новий рік 2020.

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