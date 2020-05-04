Оригінальний м'ясний хліб від італійських кухарів
OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.
Рецептом м'ясного мітлофа в Youtube поділилися італійські кухарі Марко Черветті (Marco Cervetti) і Паоло Чіафеле (Paolo Chiafele).
М'ЯСНИЙ МІТЛОФ
Інгрідієнти
яловичина - 500 г,
свинина - 500 г,
яйця - 4 шт,
петрушка - 20 г,
часник - 2 великих зубчики,
панірувальні сухарі - 80 г,
пармезан - 80 г,
оливкова олія - 15 г,
варений окіст, шинка або буженина - 120 г,
проволо - 100 г,
вершкове масло - 50 г,
розмарин - 5 г,
сіль - 2 г,
перець - 1 г.
Приготування
Яловичину і свинину миємо, витираємо паперовими рушниками і за допомогою м'ясорубки подрібнюємо на фарш. Додаємо сіль за смаком. Додаємо у фарш 4 курячих яйця. Додаємо у фарш подрібнений часник і посічену зелень. Додаємо кілька столових ложок панірувальних сухарів і натертий на тертці пармезан. Все добре перемішуємо.
Тепер беремо пергамент, змащуємо його оливковою олією і викладаємо на нього фарш тонким рівним шаром.
Зверху на фарш викладаємо варений окіст або тонко нарізану буженину. Поверх буженини викладаємо копчений сир. Фарш з начинкою згортаємо в рулет, посипаємо панірувальними сухарями і викладаємо у форму для запікання.
Відправляємо наш м'ясний хліб в духовку, розігріту до 180 градусів на годину-півтори. Подаємо м'ясний хліб з будь-яким гарніром на ваш розсуд.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтолог і його сім'я. З фірмовим рецептом від дієтолога можна ознайомитися тут.