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Оригінальний м'ясний хліб від італійських кухарів

2.8т
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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Рецептом м'ясного мітлофа в Youtube поділилися італійські кухарі Марко Черветті (Marco Cervetti) і Паоло Чіафеле (Paolo Chiafele).

Оригінальний м'ясний хліб від італійських кухарів

М'ЯСНИЙ МІТЛОФ

Інгрідієнти

  • яловичина - 500 г,

  • свинина - 500 г,

  • яйця - 4 шт,

  • петрушка - 20 г,

  • часник - 2 великих зубчики,

  • панірувальні сухарі - 80 г,

  • пармезан - 80 г,

  • оливкова олія - 15 г,

  • варений окіст, шинка або буженина - 120 г,

  • проволо - 100 г,

  • вершкове масло - 50 г,

  • розмарин - 5 г,

  • сіль - 2 г,

  • перець - 1 г.

Оригінальний м'ясний хліб від італійських кухарів

Приготування

Яловичину і свинину миємо, витираємо паперовими рушниками і за допомогою м'ясорубки подрібнюємо на фарш. Додаємо сіль за смаком. Додаємо у фарш 4 курячих яйця. Додаємо у фарш подрібнений часник і посічену зелень. Додаємо кілька столових ложок панірувальних сухарів і натертий на тертці пармезан. Все добре перемішуємо.

Тепер беремо пергамент, змащуємо його оливковою олією і викладаємо на нього фарш тонким рівним шаром.

Зверху на фарш викладаємо варений окіст або тонко нарізану буженину. Поверх буженини викладаємо копчений сир. Фарш з начинкою згортаємо в рулет, посипаємо панірувальними сухарями і викладаємо у форму для запікання.

Відправляємо наш м'ясний хліб в духовку, розігріту до 180 градусів на годину-півтори. Подаємо м'ясний хліб з будь-яким гарніром на ваш розсуд.

Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтолог і його сім'я. З фірмовим рецептом від дієтолога можна ознайомитися тут.

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Читайте всі новини по темі "Кулінарні статті" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини живлення рецепти
Теги
рецепт харчування продукти
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